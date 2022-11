Myslia to vážne alebo ide len o vtip? Tím zo siedmej anglickej ligy chce získať nórsku superhviezdu

Keďže už o pár dní začnú futbalové majstrovstvá sveta, všetky profesionálne súťaže budú prerušené. Túto situáciu chce využiť tím Ashton United, ktorý ponúkol hviezdnemu Erlingovi Haalandovi (22) z Manchestru City jednomesačné hosťovanie. Táto výzva na internete okamžite vyvolala obrovský ošiaľ.

znie vo vtipnom, ale zároveň vážne mierenom prehlásení klubu zo siedmej najvyššej anglickej súťaže.

Nórska superhviezda, ktorá sa so svojím národným tímom do Kataru neprebojovala, zatiaľ mlčí, no pravdepodobne sa k nemu populárny príspevok s množstvom reakcií už dostal.

Ponuku poslal klub po stretnutí s Gainsborough, ktoré Ashton prehral 0:2 a spadol na jedenáste miesto v tabuľke NPL Premier Division. „Dáva to zmysel," vyjadril sa manažér družstva Michael Clegg. „Manchester City nehrá a my chceme Erlingovi pomôcť, aby zostal fit. Dáva to väčší význam, než keby hral šesť týždňov golf," vysvetľuje Clegg tento nečakaný krok.

Zamestnávateľ obávaného útočníka zatiaľ na eminentný záujem Ashtonu United nereagoval.