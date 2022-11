Obranca Michal Tomič sa ocitol v repre nominácii, na zraz však nepríde: Z pozvánky sa tešil 2 dni!

Na premiéru si musí počkať! Pravý obranca Michal Tomič (23) sa ocitol v nominácii slovenskej reprezentácie na dva prípravné zápasy s Čiernou Horou a Čile, ale na svoj prvý zraz nepríde. Materský klub 1. FC Slovácko ho dodatočne stiahlo zo súpisky trénera Francesca Calzonu (54) pre preloženie zápasu Českého pohára s Mladou Boleslavou na piatok 18. novembra.

Hoci ide o asociačný termín, kluby podľa nariadenia FIFA nie sú povinné naň uvoľniť svojich hráčov. Aj Tomič vopred vedel, že z administratívnych dôvodov môže prísť o reprezentačný debut. Žiaľ, zlá predtucha sa aj naplnila. Mladý šikovný obranca však z toho tragédiu nerobí. Ak prišla pozvánka raz, môže aj druhýkrát. Záleží len na jeho výkonoch.

Taliansky kouč národného tímu ho sledoval v súboji Konferenčnej ligy proti Kolínu. „Stretli sme sa po zápase a debatovali o futbale. Bol to pre mňa príjemný šok. Reč na prípadnú nomináciu sa nezvrtla. Keď som sa v nej po pár dňoch uvidel, nesmierne ma to potešilo. Bol to neskutočný pocit,“ povedal Michal pre Nový Čas.

Rodák zo Skalice, ktorý hrával na Slovensku iba v drese MŠK Žilina, zaujal skautov a Calzonu životnou formou. Pravidelne nastupuje v základnej zostave Slovácka. Je prototypom moderného obrancu, ktorý podporuje ofenzívu. Svedčia o tom aj jeho tri góly za necelý mesiac - v Konferenčnej lige, vo Fortuna lige aj v Českom pohári. „Som rád, že sa mi konečne podarilo skórovať. V minulosti ma dosť trápilo, že som sa dostal do šancí, no nedokázal som ich premeniť. Teraz to ide. Prvoradou je však obranná činnosť, góly sú príjemným bonusom.“

Prvý kontakt s reprezentáciou musí odložiť. Ak to pred marcovým štartom kvalifikácie ME 2024 dopadne veselšie, nepríde do neznámeho prostredia. Najcennejší dres si oblieka veľa jeho kamarátov. „S Miňkom Škriniarom sme boli spoluhráči v Sampdorii Janov. Matúš Bero a ja máme rovnakých agentov. S Jurajom Kuckom sme boli na jednej dobročinnej akcii. Poznám sa s Kikom Vallom zo Žiliny či s brankárom Heňom Ravasom ešte z pôsobenia v Senici.“

Tomič sa zaskvel v Konferenčnej lige perfektnou gólovou strelou do siete Nice, na ktorú bol brankár Kapser Schmeichel prikrátky. Slovácko aj vďaka nemu zdolalo francúzskeho favorita a v skupine získalo päť bodov. „Bola to cenná skúsenosť. Trochu nás mrzí domáca prehra s Kolínom, lebo sme mohli siahnuť aj na postup zo skupiny. Radi by sme si pohárovú Európu zopakovali i na budúci rok,“ dodal bývalý slovenský mládežnícky reprezentant.

Jeho KARIÉRA

- ako žiak začínal v Spartaku Myjava

- po roku sa presunul do Senice

- odišiel na hosťovanie do Sampdorie Janov

- Taliani ho po sezóne požičali do Žiliny

- pred 2 rokmi prestúpil do Slovácka

- v tomto ročníku hral 20 duelov a dal 3 góly

- za SR hral v mládežníckych kategóriách

Hamšík hviezdou dnešného zrazu

Futbalová reprezentácia sa zíde dnes popoludní na zraze v Senci pred poslednou tohtoročnou akciou. Bude ňou štvrtkový prípravný zápas v Podgorici s Čiernou Horou a nedeľňajšia derniéra na bratislavskom Tehelnom poli proti Čile. V nej si naposledy oblečie najcennejší dres bývalý kapitán národného tímu Marek Hamšík. Rekordér v počte repre štartov (135) i gólov (26) bude najväčšou hviezdou dnešného stretnutia futbalistov.