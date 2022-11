Obvinená hviezda Manchestru City vypovedala pred súdom: Ženy ma chceli, lebo som futbalista

Dlhodobo suspendovaný obranca Manchestru City vypovedal pred súdom, kde sa pokúsil vysvetliť a obhájiť svoju nevinu. Hviezdny Benjamin Mendy (28) je obvinený zo siedmich prípadov znásilnenia, jedného sexuálneho útoku a jedného pokusu o znásilnenie.

Mendy v pondelok prvýkrát vypovedal pred súdom v Chestri, kde povedal, že bolo pre neho nesmierne jednoduché mať sex s viacerými ženami, a to najmä z dôvodu, že je futbalista. Považoval to za akúsi bežnú prax už od dovŕšenia plnoletosti. „Síce nie som žiadny Brad Pitt, no úprimne, vďaka môjmu statusu futbalistu to bolo veľmi ľahké," prehlásil podľa britského denníka The Sun.

Po jeho prestupe do Manchestru City, záujem opačného pohlavia ešte vzrástol. „Manchester City je jeden z najlepších tímov Európy. Ženy ma nechceli kvôli môjmu vzhľadu, ale preto, že som futbalista," bližšie vysvetlil. Na následnú otázku, či si túto pozornosť užíval, reagoval stručne a výstižne: „Áno, nepovedal by som, že to bolo zlé."

Francúzsky majster sveta z roku 2018 tiež prezradil, že niekoľkokrát do týždňa navštevoval nočné kluby, kde stretával veľké množstvo žien. Niektoré z nich pozýval do svojho luxusného sídla a dokonca priznal, že často spal s viacerými rôznymi ženami v priebehu jednej noci. „Bolo to pre mňa normálne, až teraz si uvedomujem, ako hrozne to znie."

​V dobe bezstarostného života si nemyslel, že môže raniť city žien, aj keď chcú pohlavný styk obaja. Momentálne si už ale uvedomuje, aké neúctivé bolo jeho správanie. Obvinenie, že by nejakú ženu znásilnil, však rázne odmietol. Navyše zdôraznil, že keby mu nejaká žena povedala „nie", rešpektoval by toto rozhodnutie a okamžite by prestal.