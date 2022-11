Nečakané vyjadrenie Blattera! Konečne prezradil, prečo MS 2022 organizuje kritizovaný Katar

Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Joseph Blatter (86) odstupom času priznal chybu, ktorou bolo pridelenie Kataru organizáciu majstrovstiev sveta v roku 2022. Niekdajší vplyvný funkcionár to uviedol v rozhovore pre švajčiarske média.

Bol to však práve on, kto v roku 2010, keď Katar vybrali za hostiteľa MS 2022, zastával funkciu prezidenta FIFA. Výber Kataru označil Blatter za zlý, nespomenul však situáciu v krajine v súvislosti s porušovaním ľudský práv.

„Je to príliš malá krajina. Futbal a jeho majstrovstvá sveta sú pre ňu príliš veľkou akciou," uviedol Blatter a dodal, „bola to zlá voľba. A aj ja som bol za to zodpovedný ako vtedajší prezident."

Blatter už v minulosti viackrát vyhlásil, že on podporoval kandidatúru USA. Kritizované víťazstvo Kataru pomerom hlasov 14:8 podľa jeho slov zariadil vtedajší šéf UEFA Michel Platini a prsty v tom mal mať aj francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, ktorý údajne zatlačil na niekdajšieho legendárneho futbalistu. „Vďaka štyrom hlasom od Platiniho a jeho tímu získal Katar šancu organizovať MS 2022. Taká je pravda," zdôraznil Blatter.

Na tieto slová reagoval aj samotný Platini, ktorý síce toto stretnutie v Paríži potvrdili, no odmietol, že Sarkozy ho priamo žiadal o voľbu Kataru.

Blatter nezabudol ani na svojho nástupcu vo funkcii a súčasného prezidenta FIFA Gianniho Infantina, ktorý sa presťahoval do Kataru. „Čo môže FIFA povedať, keď jej šéf je na rovnakej lodi ako Katar?" pýta sa Švajčiar.