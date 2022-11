Bývalý majster sveta to má stále v nohách: Je TOTO najkrajší gól roka?

Majster sveta z roku 2014 momentálne pôsobí v poľskej najvyššej súťaží, kde oblieka dres Górniku Zabrze. Napriek pokročilému športovému veku má stále obrovské kvality, čo naplno predviedol v 16. kole na ihrisku Pogoňu Štetín.

K výhre svojho tímu 4:1 prispel jedným gólom, ktorý okamžite obletel všetky sociálne siete a zaradil sa medzi kandidátov na najkrajší gól roka.

Rodák z poľských Hlivic sa v 73. minúte chopil lopty na vlastnej polovici, okamžite si všimol, že súperov brankár je mimo ideálnej pozície a ani na sekundu nezaváhal. Ľavačkou vyslal nekompromisnú delovku priamo na bránu. Bartosz Klebaniuk síce robil čo mohol, aby stihol úspešne zakročiť, no to sa mu nepodarilo a v tábore hostí tak vypukla obrovská eufória radosti.

Lukas Podolski is having a good time in Poland. pic.twitter.com/cMDsKGnEde