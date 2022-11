Vyrieši dlhodobý problém reprezentácie? Hviezda Slovana požiadala o slovenské občianstvo

Slovenská futbalová reprezentácia sa momentálne nenachádza v najlepšom rozpoložení. Dlhodobý problém máme najmä na pozícii hrotového útočníka, no to sa môže čoskoro zmeniť. O udelenie slovenského občianstva totiž požiadal Srb Alexandar Čavrič (28).

Náš národný tím sa v poslednej edícii Ligy národov výrazne trápil v zakončení. Od čias Adama Nemca sme nenašli medzi slovenskými futbalistami adekvátnu náhradu na jeden z kľúčových postov. To by ale mohol vyriešiť hviezdny útočník Slovana Bratislava, ktorý nášmu najúspešnejšiemu klubu nedávno vystrieľal postup do osemfinále Európskej konferenčnej ligy.

Čavrič podľa Ivana Kmotríka staršieho požiadal o slovenské občianstvo. „Je to slušný človek, ktorý má veľmi dobrú povahu. Tuším, že sa jedná o tom, aby získal slovenské občianstvo a aby takisto mohol pomôcť slovenskej reprezentácii," povedal majiteľ Slovana Bratislava v rozhovore pre RTVS.