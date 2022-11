Kolínu na postup nestačil ani gól Dudu, európska jar bez českých zástupcov

Ondrej Duda strelil gól vo štvrtkovom zápase Európskej konferenčnej ligy, no ani ten nestačil jeho 1. FC Kolín na postup zo základnej D-skupiny.

Slovenský futbalový reprezentant vyrovnal v 60. minúte súboja s Nice na konečných 2:2, nemecký klub nazbieral osem bodov, o jeden viac však získali Nice a Partizan Belehrad vďaka remíze so Slováckom 1:1. Francúzsky klub mal so srbským lepšie vzájomné duely a tak postúpil priamo do osemfinále.

Nice dalo v závere prvého polčasu dva góly v rozpätí troch minút, keď sa presadili Gaetan Laborde a Bilal Brahimi. Ihneď po zmene strán vyrovnal Denis Huseinbašič a po hodine hry prišiel gólový moment Dudu. Nice si však záver postrážilo a teší sa z postupu. Do baráže o osemfinále EKL postúpil druhý Partizan Belehrad. V drese Slovácka odohral celý zápas Patrik Šimko, Michal Tomič nastúpil v 62. minúte.

V béčku potvrdil pozíciu favorita West Ham United, ktorý vyhral aj v záverečnom 6. kole na pôde rumunského FCSB 3:0 a nestratil ani bod. Na druhej priečke skončil Anderlecht po triumfe v priamom súboji so Silkeborgom 2:0. V C-skupine mal už istý postup Villarreal a nič na tom nezmenila ani prehral v Poznani 0:3. Lech v základe so slovenským reprezentantom Ľubomírom Šatkom si tak zahrá baráž.

Hráči Slavie Praha nepostúpili zo základnej skupiny. V rozhodujúcom štvrtkovom zápase doma iba remizovali s tureckým Sivassporom 1:1 a v G-skupine obsadili až 3. miesto. Z prvého postúpil do osemfinále turecký klub, baráž o osemfinále EKL si zahrá rumunský Kluž, ktorý zdolal FC Ballkani 1:0. Český futbal tak nebude mať po troch rokoch na jar zástupcu v európskych klubových súťažiach.

Z F-skupiny mal už pred štvrtkom istý postup do osemfinále Djurgarden, ktorý ho potvrdil triumfom nad Shamrockom Rovers 1:0. V priamom súboji o druhé miesto vyhral Gent doma nad Molde 4:0 a postúpil do baráže. V E-skupine vyhral Alkmaar v priamom súboji o prvé miesto nad Dniprom-1 2:1.

Istanbulu Başakşehir spravil posledný krok k postupu do osemfinále štvrtkovým domácim víťazstvom nad Heart of Midlothian 3:1, vďaka čomu vyhral A-skupinu. Na druhé miesto odsunul Fiorentinu, ktorá má rovnako 13 bodov, no horšie skóre vo vzájomných zápasoch, keďže v Turecku prehrala 0:3 a doma zvíťazila 2:1. "Fialky" v záverečnom skupinovom zápase vyhrali v Rige 3:0 a na jar si zahrajú baráž o osemfinále EKL s jedným z ôsmich tímov z tretích miest v skupinách Európskej ligy.

EKL, 6. kolo skupinovej fázy:

A-skupina:

RFS Riga - ACF Fiorentina 0:3 (0:3)

Góly: 7. Barák, 45. Cabral, 45.+2 Saponara

Istanbul Başakşehir - Heart of Midlothian 3:1 (2:0)

Góly: 4. Ndayishimiye, 33. Gurler, 65. Ozcan - 90. Atkinson



tabuľka:

1. Basaksehir 6 4 1 1 14:3 13*

2. Fiorentina 6 4 1 1 14:6 13**

3. Hearts 6 2 0 4 6:16 6

4. RFS 6 0 2 4 2:11 2

* - postup do osemfinále

** - baráž o osemfinále

B-skupina:

FCSB - West Ham United 0:3 (0:1)

Góly: 40. a 65. Fornals, 56. Dawa (vl.)

Silkeborg IF - RSC Anderlecht 0:2 (0:1)

Góly: 20. Rafaelov, 90.+4 Raman, ČK: 26. Klynge (Silkeborg)

tabuľka:

1. West Ham 6 6 0 0 13:4 18*

2. Anderlecht 6 2 2 2 6:5 8*

3. Silkeborg 6 2 0 4 12:7 6

4. FCSB 6 0 2 4 3:18 2

* - postup do osemfinále

** - baráž o osemfinále

C-skupina:

Lech Poznaň - Villarreal CF 3:0 (1:0)

Góly: 27. Velde, 51. a 77. Skoras

/Šatka (Poznaň) celý zápas/

Hapoel Beer Sheva - Austria Viedeň 4:0 (2:0)

Góly: 30. Yahezkel, 33. Safuri, 63. Shechter, 73. Handl (vl.)

tabuľka:

1. Villareal 6 4 1 1 14:9 13*

2. Lech Poznaň 6 2 3 1 12:7 9**

3. Hapoel Beer Ševa 6 1 4 1 8:5 7

4. Austria Viedeň 6 0 2 4 2:15 2

* - postup do osemfinále

** - baráž o osemfinále

D-skupina:

Partizan Belehrad - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Góly: 41. Natcho (z 11m) - 73. Mihálik

/Šimko celý zápas a ŽK, Tomič (obaja Slovácko) od 62. min/

1. FC Kolín - OGC Nice 2:2 (0:2)

Góly: 48. Huseinbašič, 60. DUDA - 40. Laborde, 43. Brahimi

/Duda (Kolín) do 85. min a dal gól/

tabuľka:

1. Nice 6 2 3 1 8:7 9*

2. Partizan 6 2 3 1 9:7 9**

3. Kolín 6 2 2 2 8:8 8

4. Slovácko 6 1 2 3 8:11 5

* - postup do osemfinále

** - baráž o osemfinále

E-skupina:

Apollon Limassol - FC Vaduz 1:0 (1:0)

Gól: 32. Roberge

AZ Alkmaar - SC Dnipro-1 2:1 (1:1)

Góly: 8. Odgaard, 87. Pavlidis - 40. Dovbyk

tabuľka:

1. Alkmaar 6 5 0 1 12:6 15*

2. Dnipro-1 6 3 1 2 9:7 10**

3. Apollon 6 2 1 3 5:7 7

4. Vaduz 6 0 2 4 5:11 2

* - postup do osemfinále

** - baráž o osemfinále

F-skupina:

Djurgardens IF - Shamrock Rovers 1:0 (1:0)

Gól: 19. Eriksson

KAA Gent- Molde FK 4:0 (0:0)

Góly: 52. Hjulsager, 62. Godeau, 80. Kums, 89. Cuypers

tabuľka:

1. Djurgaarden 6 5 1 0 12:6 16*

2. Gent 6 2 2 2 10:6 8**

3. Molde FK 6 2 1 3 9:10 7

4. Shamrock 6 0 2 4 1:10 2

* - postup do osemfinále

** - baráž o osemfinále

G-skupina:

SK Slavia Praha - Sivasspor 1:1 (0:1)

Góly: 65. Goutas (vl.) - 28. Gradel (z 11m)

CFR Kluž - FC Ballkani 1:0 (1:0)

Gól: 17. Boateng



tabuľka:

1. Sivasspor 6 3 2 1 11:7 11

2. CFR Kluž 6 3 1 2 5:5 10

3. Slavia Praha 6 2 2 2 6:7 8

4. FC Ballkani 6 1 1 4 8:11 4

* - postup do osemfinále

** - baráž o osemfinále