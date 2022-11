Tréner Slovana Weiss po historickom postupe: Ďalší krôčik k tomu, čo som sľúbil

Futbalisti Slovana Bratislava si po 53 rokoch zahrajú v klubovej Európe aj na jar. Rozhodol o tom ich triumf vo štvrtkovom zápase Európskej konferenčnej ligy na pôde Žalgirisu Vilnius 2:1. Do osemfinále postúpili priamo ako víťazi H-skupiny.

Naposledy sa Bratislavčania predstavili v európskych klubových súťažiach v jarnej časti v roku 1969, keď napokon vyhrali PVP po finálovom triumfe nad FC Barcelona 3:2. Svojho súpera vo vyraďovačke spozná Slovan 24. februára. Prvé zápasy osemfinále sa odohrajú 9. marca, odvety 16. marca.

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Som rád v mene celého klubu, ďakujem všetkým, čo nám fandia. Majiteľ klubu i ľudia si to zaslúžili. Dali sme do toho všetko, ale mali sme rozhodnúť skôr. Boli to nervy až do konca. Je to ďalší krôčik k tomu, čo som sľúbil, že raz prídu na Slovan veľké mužstvá. Verím, že budeme mať dobrý žreb. Zaslúžili sme si postup za druhú časť skupiny. Teraz musíme dobre dohrať ligu."

Vladimír Weiss ml., kapitán Slovana: "Sú to krásne pocity, veľká radosť. Vedeli sme, že máme všetko vo svojich rukách, ale vedeli sme, že to nebude ľahké. Ak by vyhrali oni, tak postúpia. Bol to náročný zápas na ťažkom teréne. Pred ním sme si povedali, že keď budeme hrať ako tím, rodina, ktorá sa tu vytvorila, tak to zvládneme."

Juraj Kucka, stredopoliar Slovana: "Zápas bol divoký, v prvom polčase sme využili šance a dali sme dva góly. Oni dali hneď na začiatku druhého kontaktný, ale našťastie sme to dotiahli do úspešného konca. Je to niečo výnimočné, na Slovensku sa to nestáva často a som rád za celý klub."