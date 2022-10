Róbert Mak v Austrálii neprestáva udivovať: Strelil už tretí gól a patrí k najlepším strelcom súťaže

Mak navyše v 14. minúte nepremenil penaltu, po jeho nevydarenom pokuse však loptu dostal do siete jeho spoluhráč Patrick Wood. Slovenský krídelník sa strelecky presadil až v nadstavenom čase prvého polčasu, keď upravil skóre na 2:1 pre svoj tím. Z ihriska odišiel v 77. minúte. Sydney je v tabuľke priebežne na tretej priečke.

