Chystá veľkolepý návrat domov? Cristiano Ronaldo kúpil najdrahší dom v Portugalsku

O odchode Cristiana Ronalda (37) zo slávneho Machestru United sa špekuluje už veľmi dlho. Eminentný záujem o jeho služby majú v Taliansku, no najnovšie sa začalo hovoriť o veľkolepom návrate do Sportingu Lisabon. Tento krok teraz dokonca sám Ronaldo mierne naznačil.

Jeden z najslávnejších športovcov histórie podľa britského denníka The Sun kúpil najdrahší dom v celom Portugalsku za astronomických 18 miliónov libier. Honosné sídlo sa nachádza približne len 40 minút od lisabonskej metropoly.

Dom leží na portugalskej riviére v exkluzívnej rezidenčnej štvrti Quinta da Marinha, v blízkosti miest Estoril a Sintra. Ide o naozaj obriu stavbu, ktorá má tri poschodia a celkovú výmeru 2 720 m2. Nechýba ani rozľahlá záhrada či bazén.

Samozrejme, nemusí to vôbec nič znamenať a hviezdny útočník sa takto len pripravuje na život po futbale. Ronaldo je v rodnej vlasti majiteľom viacerých nehnuteľností a pred odchodom do Manchestru United dokonca presúval niektoré svoje autá práve do blízkosti Lisabonu.