Benfica si po dráme zaistila postup na úkor Juventusu, PSG deklasovalo izraelského outsidera

Futbalisti Borussie Dortmund, Paríža St. Germain a Benficy Lisabon postúpili do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Nemeckému klubu k tomu stačila remíza 0:0 doma proti Manchestru City, ktorou si zaistili postup z G-skupiny. Benfica v priamom súboji o účasť v jarnej vyraďovačke zdolala na domácej pôde Juventus 4:3 a medzi šestnástku najlepších odprevadí v H-skupine Parížanov, ktorí si poradili s Maccabi Haifa 7:2.

Už skôr si počas utorkového programu zaistili postup hráči FC Chelsea. Definitívne o tom rozhodlo ich víťazstvo 2:1 na ihrisku Salzburgu. Víťazný gól zaznamenal v 64. minúte Kai Havertz. Vo večernom stretnutí E-skupiny zvíťazilo AC Miláno na ihrisku Dinama Záhreb 4:0 a preskočilo rakúskeho šampióna na druhé miesto tabuľky. V záverečnom 6. kole nastúpi v priamom súboji o postup doma proti Salzburgu a bude mu stačiť remíza.

V "efku" mal už Real Madrid istotu postupu a do Nemecka pricestoval aj bez Karima Benzemu, či Luku Modriča. Lipsko to využilo a už po 20 minútach viedlo 2:0, keď sa presadili v 13. min Joško Gvardiol a v 18. min Christopher Nkunku. Oba zásahy padli po rohových kopoch. Vinicius tesne pred prestávkou znížil, no o pokojný záver sa pre domácich postaral Timo Werner, ktorý v 81. min skóroval po rýchlom protiútoku a prihrávke Mohameda Simakana. V nadstavenom čase už iba skorigoval výsledok Rodrygo. V druhom stretnutí skupiny remizoval Celtic Glasgow so Šachtarom Doneck 1:1. Ukrajinský klub tak môže v 6. kole zabojovať o postup proti Lipsku, musí však doma zvíťaziť. V prvom meraní síl sa mu to u súpera podarilo 4:1.

V G-skupine vyhrala FC Sevilla nad FC Kodaň 1:0. Za Kodaň nenastúpil slovenský obranca Denis Vavro, ktorý má problémy so stehnom. Andalúzania rozhodli o triumfe nad dánskym majstrom až v záverečnej polhodine. Víťazný gól dal v 61. min striedajúci Maročan Youssef En Nesyri. V úplnom závere sa presadili ešte aj Isco a Gonzalo Montiel. Tento výsledok znamenal, že Dortmund vedel, že mu k postupu stačí aj bod na pôde "Citizens", ktorí mali už istotu vo vrecku. Po remíze 0:0 ho aj získali.

Kľúčový súboj H-skupiny sa skončil gólovou prestrelkou, ktorá napokon dopadla úspešne pre Benficu. Dva góly dal Rafa Silva a po jeho druhom presnom zásahu v 51. min viedli Lisabončania už 4:1. Hráči Juventusu sa však nevzdali a Arkadiusz Milik a Weston dvoma presnými zásahmi v priebehu troch minút znížili na rozdiel jediného gólu a postarali sa o drámu. V záverečnej desaťminútovke mali oba tímy po jednej veľkej príležitosti, no ani domáci Rafa Silva v 86. a ani hosťujúci Matias Soule v 88. min sieť nerozvlnili. Parížania nenechali nič na náhodu a na súboj s izraelským zástupcom v súťaži nastúpili v najsilnejšom zložení. Na sedemgólovej nádielke sa dvoma gólmi podieľali Lionel Messi i Kylian Mbappe, Neymar strelil jeden.

E-skupina:

Dinamo Záhreb - AC Miláno 0:4 (0:1)

Góly: 39. Gabbia, 49. Rafael Leao, 59. Giroud (z 11 m), 69. Ljubičič (vlastný). Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)

FC Red Bull Salzburg - Chelsea Londýn 1:2 (0:1)

Góly: 49. Adamu - 23. Kovačič, 64. Havertz. Rozhodoval: Schärer (Švaj.)



F-skupina:

RB Lipsko - Real Madrid 3:2 (2:1)

Góly: 13. Gvardiol, 18. Nkunku, 81. Werner - 44. Vinicius, 90.+3. Rodrygo (z 11 m). Rozhodoval: Orsato (Tal.)

Celtic Glasgow - Šachtar Doneck 1:1 (1:0)

Góly: 34. Jakumakis - 58. Mudryk. Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)

G-skupina:

Borussia Dortmund - Manchester City 0:0

Rozhodoval: Massa (Tal.)

FC Sevilla - FC Kodaň 3:0 (0:0)

Góly: 61. En Nesyri, 88. Isco, 90.+2. Montiel, ČK: 90.+5. Chočolava (Kodaň). Rozhodoval: Bastien (Fr.)

/D. Vavro (Kodaň) nefiguroval v zápise o stretnutí/



H-skupina:

Benfica Lisabon - Juventus Turín 4:3 (3:1)

Góly: 35. a 50. R. Silva, 17. A. Silva, 28. Joan Mario (z 11 m) - 21. Kean, 77. Milik, 79. McKennie. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)

Paríž St. Germain - Maccabi Haifa 7:2 (4:1)

Góly: 19. a 45. Messi, 32. a 64. Mbappe, 35. Neymar, 67. Goldberg (vlastný), 84. Soler - 38. a 50. Seck. Rozhodoval: Zwayer (Nem.)