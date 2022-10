Aston Villa rýchlo našla náhradu za Gerrarda: Kvôli službám hviezdneho trénera musela zaplatiť tučné odstupné

Futbalová Aston Villa dlho bez trénera nezostala. Anglický klub totiž v pondelok oznámil, že novým koučom mužstva bude skúsený Unai Emery (50). Ten naposledy pôsobil v španielskom Villareale.

Emery síce mal ešte platnú zmluvu do konca aktuálnej sezóny, no klub z Birminghamu sa ho rozhodol vyplatiť. To presnejšie znamená, že Aston Villa musí poslať Villarealu tučné odstupné vo výške 6 miliónov eur. Emeryho plat by mal byť v najlepšej futbalovej lige sveta na úrovni 7 miliónov ročne,

​Skúsený španielsky tréner je však zárukou veľkej kvality. Vo svojej kariére doposiaľ štyrikrát triumfoval v Európskej lige. Trikrát sa mu to podarilo na lavičke Sevilly a štvrtý triumf pridal s Villarealom. Okrem toho viedol aj dva veľkokluby - Arsenal a PSG.