Irán by mali vylúčiť z tohtoročných MS v Katare a mala by ho nahradiť Ukrajina. Tvrdí to výkonný riaditeľ Šachtaru Doneck Sergij Palkin, ktorý poukázal na údajné dodávky zbraní z blízkovýchodnej krajiny ruskému agresorovi na Ukrajine.

„Zatiaľ čo sa budú iránski vodcovia baviť na hre svojho tímu na MS, Ukrajincov budú zabíjať iránske drony a rakety, ktoré ničia domovy, múzeá, univerzity, športové ihriská a detské ihriská. Šachtar vyzýva predstaviteľov FIFA a celú medzinárodnú komunitu, aby okamžite zakázali iránskej reprezentácii hrať na MS pre priamu účasť krajiny na teroristických útokoch na Ukrajincov," napísal Palkin na sociálnych sieťach. Podľa jeho slov by mala Irán nahradiť práve Ukrajina, ktorá sa do poslednej chvíle bila o účasť v Katare. V play off zdolala Škótsko 3:1, no v rozhodujúcom zápase podľahla Walesu 0:1. Informovala agentúra AFP.