V kolektíve nebol obľúbený a šikanovali ho: Talent domácej MMA scény Toporcer si ide po titul!

Príbeh, ktorý chytí za srdce! MMA zápasník organizácie RFA Dominik Toporcer (19) si prešiel náročným detstvom. Minulosť však ambiciózneho Levočana nezlomila, práve naopak. Už v mladom veku kráča za svojím životným snom.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dominik, Ty si svoju športovú cestu začínal futbalom. Ako si na toto obdobie spomínaš?

Futbal som hrával štyri roky. Bol som súčasťou tímu Spišský Štvrtok, čo je dedina, odkiaľ pochádzam. Síce tam bola dobrá partia, ale malo to aj druhú tvár. Keď sa niečo nepodarilo, veľa chlapcov tam ponižovali a demotivovali. Namiesto podpory prichádzali nadávky. Práve to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol skončiť. Nemám rád takýto prístup.

Ako si vôbec presedlal na bojové športy?

Mal som výborného spoluhráča, ktorý ma doviedol k ceste MMA zápasníka. Ak by som nezačal s futbalom, dnes zo mňa nie je bojovník. Dodnes sme kamarátmi, dokonca sa chodí pozerať priamo na moje zápasy.

Od Tvojho prvého profesionálneho zápasu už ubehol takmer mesiac. Ako ho s odstupom času hodnotíš?

Stále neviem uveriť tomu, že je zo mňa profesionálny športovec. Je to úžasný pocit! Mali sme naordinovanú taktiku, ktorú som dodržal do bodky. Prvé dve minúty sa mi trochu ťažšie dostávalo do zápasu, no potom som sa rozbehol a šiel si to svoje.

Aká bola oslava výhry?

Prišla o čosi neskôr, ale bola. Potešili sme sa s mojím strýkom v Prahe. Jasné, niečo sme aj popili (smiech). Výborne sme sa zabavili.

Na RFA v Steel Aréne si bol doslova miláčikom hľadiska. Do akej miery Ťa práve toto naštartovalo?

Popravde, čakal som, že pri nástupe bude ticho, keďže šlo o moju premiéru. Bol som veľmi príjemne prekvapený, koľko ľudí hučalo a povzbudzovalo ma. Dokonca som počul, ako skandujú moje priezvisko. Bol to tlak (smiech).

Ako veľmi Ťa toto víťazstvo motivovalo do ďalšej práce?

Neskutočne! Po príchode domov som sa okamžite vrátil do tréningového procesu. Čakáme, či bude 17. decembra na karte v Prahe voľné miesto. Ak áno, určite to berieme. Ciele sú vysoké, chceme titul vo váhe do 61 kilogramov!

To sú naozaj smelé ambície...

Vždy pracujeme na sto percent. V porovnaní s amatérmi vyzerá úplne inak aj príprava. Ak chcem niečo dokázať, musím to robiť naplno. Rád by som zapojil nejaké zahraničné kempy, na začiatok aspoň Poľsko. Pomalými krokmi sa dostaneme k vytúženému cieľu. Verím v to!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Mnohým fanúšikom utkveli v pamäti Tvoje slová bezprostredne po výhre. Emotívne si povedal, že si nikdy nič nemal. Ako to bolo myslené?

Pochádzam zo sociálne slabšej rodiny, finančne sme na tom nikdy neboli dobre. Samozrejme, mal som kde spať, vedel som si kúpiť jedlo. Oproti ostatným deťom to však bolo úplne iné, nemohli sme si dovoliť nič navyše. S peniazmi sme museli hospodáriť naozaj opatrne. Beriem to ale pozitívne. Ak by som si toto všetko neprežil, dnes zo mňa nie je Dominik Toporcer, akého ľudia poznajú.

Mal si to kvôli tomu všetkému vo svojom okolí o to náročnejšie?

Skoro s nikým som nebol v kontakte, jednoducho som sa nesocializoval. Na základnej škole som bol častokrát šikanovaný. Okolie ma neobľubovalo, mal som veľmi málo kamarátov. Aj preto som sa neraz dostal do nejakej bitky. Všetko sa to nabaľovalo, vystrájal som a neskôr prichádzalo k nezhodám rovnako na ulici. Bol som najhorším dieťaťom. Nejak tak vznikla aj moja prezývka „El Diablo“, ktorú som si so sebou preniesol do MMA.

Pomohli Ti zmiešané bojové umenia nazerať na spomínané veci trochu inak?

Úplne ma zmenili. Konfliktom sa snažím vyhýbať, prípadne ich riešiť iba ústne. Nemám za potrebné sa dostať do problémov, nedajbože basy. Všetko sa dá vyriešiť tou správnou cestou, nie násilím. Na bitky je klietka, aj tam však idem s pokorou a športovým duchom.

Čo by si chcel vo svojej MMA kariére dosiahnuť?

Vo voľnom čase sledujem eventy prestížnych organizácií ako napríklad KSW, Bellator alebo UFC, ktoré je snom každého zápasníka. Ja nie som výnimkou.

Spomínal si termín 17. december. Je to dátum, kedy Ťa najbližšie uvidíme v klietke?

Ak pôjde všetko podľa plánu, áno. Ešte presne neviem, proti komu, ale dostal som ponuku od Daniela Ljaška, bojovníka z Liberca. Ani neviem, kto to je. Zapol som Instagram a registroval som, že ma vyzýva. Nemám problém, poďme do toho. Avšak posledné slovo má tréner, finálne rozhodnutie bude na ňom.