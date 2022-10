Nečakaný zvrat! Hviezdny Kylian Mbappé sa cíti byť zradený a čo najskôr chce odísť z PSG

Zimné prestupové obdobie tak paradoxne môže byť poriadne horúce. Síce rýchlonohý útočník pred pár mesiacmi podpísal s parížskym klubom luxusný kontrakt, no podľa viacerých médii sú jeho vzťahy s vedením nesmierne napäté a navyše sa cíti byť zradený. Z týchto dôvodov sa preto údajne rozhodol pre nečakanú zmenu pôsobiska.

Zástupcovia PSG mu ale podľa zákulisných informácii nedovolia prestúpiť do Realu Madrid, kam mal pôvodne namierené už v lete. Úmysel Mbappého odísť navyše poprel športový riaditeľ tímu Luis Campos.

Ako najpravdepodobnejšia alternatíva pre prípadný prestup sa javí anglický Liverpool, ktorý sa v aktuálnej sezóne Premier League výrazne trápi. Problémom by ale mohli byť financie. Nie je totiž isté, či by si Reds mohli dovoliť francúzskeho majstra sveta.

Kylian Mbappé, not happy with Paris Saint-Germain as current situation is really tense. He wants to leave the club, as soon as possible. 🚨🔴🔵 #Mbappé



Paris Saint-Germain feel he’s really putting pressure on the club — they have no intention to sell Mbappé in January. pic.twitter.com/tETVVxB2yy