Tajomstvo Erlinga Haalanda odhalené: Za super výkony vďačí tejto špeciálnej diéte

Futbalový útočník Erling Haaland (22) po prestupe z nemeckej Bundesligy do anglickej Premier League neprestáva prekvapovať a prekonáva rekord za rekordom. V drese Manchestru City doposiaľ nastúpil na 15 zápasov, v ktorých strelil až 21 gólov. Za takúto formu vďačí aj veľmi špeciálnej diéte.

Nórsky kanonier patrí už v mladom veku medzi najlepších svetových futbalistov. O jeho nespornom talente sa vedelo už dlho, no zásluhou tvrdej driny a správnej životosprávy má nakročené k výnimočnej kariére.

Haaland sa o tejto téme rozrozprával v dokumente s názvom „Haaland: Veľké rozhodnutie". Prezrádza v ňom, že na udržanie vrcholovej kondície potrebuje denne prijať až 6-tisíc kalórii.

​Pri výbere jedla sa nebráni ani vnútornostiam, ktoré u mnohých ľudí vyvolávajú skôr odpor. „Ľudia, vy toto nejete, ale ja sa starám o svoje telo. Verím, že najdôležitejšie je konzumovať kvalitné potraviny, ktoré sú čo najviac lokálne. Niektorí ľudia tvrdia, že mäso je zlé, ale ktoré? To, ktoré kupujete v McDonalde alebo z miestnej kravy, ktorá vám za domom žerie trávu?" vysvetľuje útočník Manchestru City.

​Aby toho nebolo málo, Haaland taktiež využíva špeciálne filtračné zariadenie na vodu a dbá na to, aby mal dostatok slnečného svetla. „Prvá vec, ktorú ráno urobím, je tá, že do očí dostanem trochu slnečného svetla. Je to dobré pre cirkadiánni rytmus. Začal som aj trochu filtrovať vodu. Myslím, že to môže mať pre telo veľké výhody," dodáva najlepší strelec prestížnej Premier League.