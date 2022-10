Všetko odštartovalo faulom španielskeho stopéra v 41. minúte. Ramosovi sa rozhodnutie arbitra nepáčilo, čo mu dal jasne najavo a vyslúžil si žltú kartu. Tá oporu PSG vytočila ešte viac a hlavný rozhodca Gaillouste už nemal zľutovanie.

Sergio Ramos Red card against Reims Ramos is the Goat 🔥😅 pic.twitter.com/Ghw12arQYY