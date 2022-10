Hráči Tottenhamu ho milovali: Zomrel obľúbený taliansky tréner († 61)

Naposledy pôsobil v anglickom Tottenhame, ktorý smutnú správu zverejnil na svojich sociálnych sieťach. „Všetkým v klube bude veľmi chýbať a my v tejto neskutočne smutnej chvíli myslíme na jeho rodinu a priateľov,“ napísal londýnsky klub.

Ventroneho si do štruktúr klubu vybral známy kouč Antonio Conte. Hráči Spurs si Taliana veľmi rýchlo obľúbili. Napríklad hviezdny Heung-Min Son ho šiel po vsietení hetriku do siete Leicestru objať. Gian Pierovi sa stala osudnou leukémia.

I have never worked with anyone who encouraged us and taught us to exceed our limits as much as you did. Great professional, amazing human being. You will be forever in our hearts! May God comfort your family. Thank you for everything Prof. 🖤 #GianPiero pic.twitter.com/TCnrrQz0Uy