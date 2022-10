Brankár futbalovej Sparty Praha Dominik Holec: Poteší ukrajinské deti na úteku?

Má zmysel a empatiu pre blaho druhých! Dominik Holec (28), slovenský brankár futbalovej Sparty Praha, sa v rámci projektu Biela vrana zapojil do dobročinnej akcie, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom v núdzi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V spolupráci s občianskym združením Bystriny zverejnil na instagrame výzvu na finančnú zbierku, ktorá trvá do 17. októbra. V závislosti od jej výšky je pripravený podniknúť konkrétne kroky.

Holec okrem častých súťaží na svojich profiloch pripravil aj dražby rukavíc či iných častí brankárskeho výstroja a vyzbierané peniaze putovali tým, ktorí ich najviac potrebujú.

Ani nad najnovšou ponukou podať pomocnú ruku neváhal. „Teší ma, že som súčasťou tohto projektu. Môj známy zo Žiliny, ktorý je v združení Bystriny, ma oslovil možno aj preto, že charita mi nie je cudzia. Hľadali športovca a po predložení podmienok som hneď súhlasil,“ priznal Dominik pre Nový Čas.

Biela vrana je slovenské ocenenie udeľované od roku 2008 ľuďom, ktorí preukázali občiansku statočnosť a svojimi postojmi upozorňujú na problémy spoločnosti. Holecovi táto myšlienka imponuje.

„Páči sa mi, že sa nezabúda na ľudí, ktorí konajú často nezištne a z vlastného presvedčenia a neočakávajú, že za to niečo dostanú. Robia dobré veci, lebo to tak vnútorne cítia. Nechcú byť stredobodom pozornosti a počuť na seba oslavné ódy. Všetci ocenení si to právom zaslúžia.“

Záujemcovia môžu poslať ľubovoľnú sumu prostredníctvom linku: bystriny.darujme.sk/dominik77. Ak sa nášmu brankárovi podarí zmobilizovať ľudí s dobrým srdcom a dať dokopy aspoň 1 000 eur, zorganizuje futbalový zápas pre ukrajinské deti, ktorých vojna vyhnala zo svojich domovov a žijú v utečeneckom tábore v Gabčíkove.

„Nemajú to momentálne ľahké. Rád by som ich potešil a aspoň nejakým zápasom im spríjemnil chvíle u nás,“ uviedol Dominik. Od začiatku mesiaca sa mu podarilo vyzbierať 140 eur.

ČO PLÁNUJE DOMINIK UROBIŤ

Ak vyzbiera 1 000 €

- zorganizuje futbalový zápas pre deti z Ukrajiny, ktorých nezmyselná vojna vyhnala z rodnej krajiny a momentálne žijú v záchytnom tábore v Gabčíkove

Ak vyzbiera 3 000 €

- dá si vytetovať bielu vranu ako spomienku na účasť v tomto projekte, bude to večná pripomienka dôležitosti odvahy, boja za slobodu a spravodlivosť

Ak vyzbiera 5 000 €

- k sume pridá 1 000 €, dá si vyrobiť špeciálne rukavice s logom Biela vrana, odchytá v nich 1 zápas a výťažok z dražby venuje hendikepovaným deťom