Internet zaplavili špekulácie o budúcnosti Lionela Messiho: Dočkáme sa grandiózneho návratu do FC Barcelona?

Ako najpravdepodobnejšia možnosť sa momentálne javí dohoda o predĺžení spolupráce s aktuálnym zamestnávateľom, ktorý rozhodne nechce prísť o jednu zo svojich najväčších opôr. Pre udržanie argentínskeho útočníka tak budú arabskí šejkovia ochotní siahnuť poriadne hlboko do vrecka.

Do úvahy ale prichádza aj zaujímavá alternatíva. Podľa viacerých zdrojov vo vedení FC Barcelona začínajú reálne uvažovať, ako zabezpečiť návrat strateného syna. Lionel Messi pôsobil v katalánskom veľkoklube už od mládežnických čias a prežil tam najlepšie roky svojej nesmierne úspešnej kariéry.

Ak by došlo k realizácii tohto podpisu, s určitosťou by vo futbalovom svete vypukol enormný ošiaľ. Rodák z Rosaria má však na konečné rozhodnutie ešte dosť času.

Sources close to Lionel Messi insist he will decide his future in 2023, not now. Barcelona, already discussing internally of his return — and PSG will really try to extend his contract. 🚨🇦🇷 #Messi



Messi’s camp guaranteed that no decision has been made & nothing is advanced yet. pic.twitter.com/wYIV97IL95