Brankár Slovana Vencel, víťaz PVP z Bazileja, kde zajtra hrajú belasí v EKL: Dostali sme hodinky a pár korún

Bola to bomba! „Vyhrali sme, priatelia doma! Vyhrali sme 3:2! Náš je pohár. Slávny a veľký. Nádherný! Bravo, chlapci, naši jastrabi z Tehelného poľa,“ kričal do mikrofónu rozhlasový komentátor Gabo Zelenay. Nezabudnuteľné slová leteli do éteru po senzačnom triumfe futbalistov bratislavského Slovana vo finále Pohára víťazov pohárov 1969,

Ich zápas si pred obrazovkou nedá ujsť brankárska legenda Alexander Vencel (78), ktorý stál pred 53 rokmi medzi tromi žrďami víťaza. Návrat jeho nasledovníkov na rovnaké miesto v ňom vyvoláva krásne spomienky. „Človek na to nemôže do smrti zabudnúť. Nik z nás však vtedy nepomyslel na to, že sa našim klubom tak dlho nepodarí čo len priblížiť sa k podobnému úspechu. Tesne po nás k tomu nemal ďaleko Spartak Trnava,“ uviedol Vencel st. pre Nový Čas.

Slovan bol vtedy i dnes v pozícii outsidera. Vyhrať pred vyše polstoročím nad suverénnou Barcelonou sa rovnalo zázraku. Vo Švajčiarsku sa jeden prihodil. „Po triumfe sme sa hneď stali asi v 20 mestách a dedinách čestnými občanmi. Dostali sme titul vzorný Dimitrovec (patrónom klubu boli Chemické závody Juraja Dimitrova - pozn. red.) a okrem hodiniek na dnešné pomery smiešnu sumu, ktorú nám ešte aj zdanili. Chápem, že nám vtedy nemohli dať prémiu 100 000 korún,“ uznáva bývalý skvelý brankár.

Dnešný Slovan dominuje v slovenskej lige, no na európskej pohárovej scéne podáva nepresvedčivé výkony. Z dvoch zápasov Konferenčnej ligy má iba bod. Zajtra sa proti FC Bazilej, lídrovi skupiny, pokúsi mizernú bilanciu vylepšiť. „Slovan sa dokázal proti silnejším súperom vždy vzoprieť. Spolieham sa na to aj teraz. Výkon mužstva býva niekedy doslova hanebný. Verím, že hráči si konečne uvedomia, za koho a za čo hrajú a nedopadnú na pamätnom mieste horšie ako my.“ Klub z Tehelného poľa prechádza turbulentným obdobím. Po vyhadzove športového riaditeľa RichardaTrutza abdikoval generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. Nahradili ich Róbert Tomaschek a Róbert Vittek. „Teší ma, že prišli. Klubu to môže pomôcť. Tomaschek sa pri reprezentácii vypracoval na špičkového manažéra. Bolo by škoda nevyužiť jeho skúsenosti. Vittek má tiež čo odborne povedať napríklad pri výbere a výchove talentov v klubu. Roky to tvrdím, že nielen v západnej Európe, ale aj v okolitých krajinách dávajú kluby príležitosť pracovať v štruktúrach svojim bývalým hráčom.U nás je to úplne nulové,“ dodal Vencel.

Miesto úspechu – Štadión Sv. Jakuba

V máji 1969 dosiahol Slovan na tomto mieste najväčší úspech v histórii klubu. Pravda, Štadión svätého Jakuba prešiel odvtedy rekonštrukciou, ktorá zhltla zhruba 250 miliónov eur. „Od nezabudnuteľného finále som mal iba raz možnosť pozrieť sa naň zblízka. Bolo to v čase, keď môj syn Šaňo hrával vo francúzskom klube Racing Štrasburg. Žiaľ, kvôli prestavbe som sa dnu nedostal,“ priznal Vencel. Štvorhviezdičkový domovský stánok FC Bazilej má kapacitu 36 000 divákov. Počas EURO 2008 to bolo o 6 500 viac.