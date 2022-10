Francúzi sa poriadne obuli do Messiho: Vôbec nešetríš životné prostredie!

Francúzi priniesli zoznam uskutočnených letov jedného z najlepších futbalistov súčasnosti. Messiho súkromné lietadlo malo spotrebovať počas leta toľko uhlíkových emisií, koľko priemerný občan spotrebuje za 150 rokov. Hráč parížskeho Saint-Germain uskutočnil od 1. júna do 31. augusta celkovo 52 letov.

Lionel Messi's private jet made 52 flights from June 1 to August 31, with 30 of them being intercontinental and 14 of them being trans-Atlantic.@lequipe estimates that Messi's plane released as many carbon emissions in 3 months as the avg. French citizen would over a 150 years. pic.twitter.com/9PeKxUdf0A