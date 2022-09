Sokolíci prišli v druhom polčase o sľubný náskok: Postupové nádeje na ME zmaril hetrikom Sikan

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa neprebojovala na ME 2023. V utorňajšej odvete baráže v poľskom meste Bielsko-Biala prehrala s ukrajinskými rovesníkmi 0:3 a nezúročila náskok 3:2 z domáceho úvodného stretnutia. Hrdinom súpera bol autor hetriku Danylo Sikan.

Slováci nerozšírili svoje dve doterajšie účasti na európskom šampionáte tejto vekovej kategórie. V roku 2000 v domácom prostredí skončili na štvrtej priečke, pred piatimi rokmi v Poľsku obsadili piate miesto. Budúcoročný turnaj so 16 účastníkmi sa uskutoční od 21. júna do 8. júla v Rumunsku a Gruzínsku.

Baráž ME 2023 futbalistov do 21 rokov - odveta:

Ukrajina - SLOVENSKO 3:0 (0:0)

Góly: 48., 54. a 66. Sikan. ŽK: Viunnyk, Syrota - Kaprálik, Pokorný, Suslov. Rozhodovali: Saggi - Isaksen, Jensen (všetci Nór.)

/prvý zápas 2:3, Ukrajina postúpila na ME/

Slováci hájili na neutrálnej pôde jednogólový náskok a nastúpili v rovnakej základnej zostave ako v Žiline, kde si ho v piatok vypracovali. V úvode sa oba tímy ťažko presadzovali do pozornej defenzívy súpera a prvú vyloženú šancu si vytvorili Ukrajinci až v 24. minúte. Viunnyk so Sikanom sa predrali stredom a posunuli loptu Syčovi, slovenský brankár Belko včas vybehol a zneškodnil jeho zakončenie. Ďalšiu príležitosť mali Ukrajinci o päť minút neskôr po štandardke, aj tentoraz si Belko poradil so strelou zblízka. Na opačnom konci Suslov krížnou strelou z diaľky natiahol Trubina v ukrajinskej bránke. Kaprálik dostal center zľava, hlavičkou však nenašiel nabiehajúceho Strelca ani netrafil priestor troch žrdí. Potom to Suslov vyskúšal z uhla, Trubin pokryl jeho zakončenie. V 43. minúte založili Ukrajinci protiútok, strelu Bondarenka z druhej vlny chytil Belko a po centri Syča zachránil aj pred dobiedzajúcim Sikanom, ktorý ho ešte nepríjemne fauloval do hlavy.

Ukrajinci otvorili skóre krátko po zmene strán, keď obrana hostí nepostrážila Syča, ten v šestnástke prihral okolo vybiehajúceho Belka voľnému Sikanovi, ktorý už z hranice päťky poľahky upratal loptu do prázdnej bránky. V 54. minúte sa už Ukrajina dostala v súčte dvojzápasu do vedenia. Po centri Syča sprava dokázal na malom vápne Sudakov prehlavičkovať Ďatka, Belko ešte s vypätím síl vyrazil, ale len k osamotenému Sikanovi, ktorý opäť do odkrytej siete pridal svoj druhý zásah v stretnutí. Úlohy oboch mužstiev sa veľmi rýchlo vymenili a na ťahu boli Slováci, lenže v 66. minúte tretíkrát inkasovali. Kapitán Pokorný vyrobil katastrofálnu chybu, keď príliš dlho váhal na vlastnej polovici v blízkosti stredového kruhu, loptu mu vypichol Nazarenko, vrútil sa do šestnástky a prihral voľnému Sikanovi, ktorému na skompletizovanie hetriku „stačilo" opäť namieriť do prázdnej bránky.

Slováci sa ocitli v ťažkej pozícii, iskierku nádeje mohol vykresať Ďatko, ale jeho ranu k žrdi zlikvidoval Trubin. Suslov si v šestnástke vybral strelu namiesto prihrávky spoluhráčom a netrafil bránku. Slováci mohli znížiť aj v 75. minúte, strelu Suslova z priameho kopu s námahou vyrazil Trubin a Golajn z dorážky trestuhodne hlavičkou minul odkrytú sieť. V závere sa ešte vyznamenali obaja brankári, Belko uspel zoči-voči Vanatovi a v nadstavenom čase Trubin vyškriabal strelu Mysloviča pod brvno.