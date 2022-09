Dramatické chvíle v Londýne: Až stovka nemeckých chuligánov napadla domácich fanúšikov

Podľa polície asi stovka maskovaných mužov napadla ľudí na záhradke jednej z krčiem neďaleko štadióna Wembley, kde sa duel uskutočnil. Tri osoby utrpeli vážne zranenia, ale ani jedna nie je v ohrození života.

„Niektorí z útočníkov mali šály anglickej reprezentácie, ale čo vieme, všetko to boli nemeckí priaznivci," citovala prehlásenie polície agentúra Reuters s tým, že štyria chuligáni boli zadržaní.

