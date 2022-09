Milan Lešický futbalových reprezentantov vôbec nešetrí: S trabantom sa pretekať nedá!

Nie je to o trénerovi, systémový problém u nás trvá už dlhé desaťročia. Presne tento názor zastáva futbalový expert Milan Lešický (77).

Výsledky našej reprezentácie budú podľa neho aj naďalej rozpačité, pokiaľ samotní hráči nenájdu v sebe dostatočnú motiváciu. Na to však bude musieť držať hlavný kouč Francesco Calzona (53) v jednej ruke palicu, myslí si Lešický.

Tréner Calzona sa chopil reprezentačného kormidla len nedávno. Výsledkami však zatiaľ vôbec neohúril a na svoje prvé víťazstvo si tak bude musieť ešte počkať. Na prehru s Azerbajdžanom 1:2 a remízu 1:1 s Bieloruskom má Lešický celkom jasný názor. „Nie je to otázka trénera. Keď sa pozrieme, kde naši hráči hrávajú a koľkí z nich hrávajú pravidelne a sú oporami svojich tímov, tak zistíme, že nemáme toľko schopných hráčov... Nemôžete potom pretekať s trabantom,“ povedal Lešický pre Nový Čas a hneď pokračoval.

„Systémová chyba u nás trvá už 30 rokov, pretože ani jedna vláda neinvestovala do športu mládeže do 15 rokov. Všetky kolektívne športy sú preto z tohto dôvodu v suteréne. Veľký úpadok postihol aj futbal, to je všeobecný jav. Veľmi ťažko sa to bude naprávať,“ myslí si bývalý tréner, ktorý prízvukuje, že reprezentanti musia vkročiť do zápasu s oduševnením a veľkou chuťou.

„Vtedy sa dá vyhrať aj zápas s veľmi ťažkým súperom. Toto vyčítam našim futbalistom. Nevidieť tam bojovnosť, iba čistý alibizmus na všetky strany. Hráči rozdávali prihrávky štýlom „však tu máš, pokaz to ty. Takto to vyzeralo nielen posledné dva zápasy. Je to sprievodný jav vlastne celej kvalifikácie,“ povzdychol si Lešický, podľa ktorého na hráčov tejto generácie platí to, keď na nich tréner hovorí jednoduchými vetami. „Zložité vety oni už ťažko chápu. Toto môžeš, toto nemôžeš. Tu sú štyri holé vety a hráči to pochopia. U zahraničných trénerov, ako je Calzona, je tu navyše aj jazyková bariéra. Vtedy to ten hráč vníma ešte horšie a na trénera má len vyvalené oči,“ podotkol Lešický s jasným receptom na úspech.

„Tréner musí byť tak trochu aj gauner. Nielen držať v oboch rukách čokoládu. V jednej z nich môže držať aj palicu. Toto Calzonovi určite chýba. Ale chýbalo to aj Pištovi Tarkovičovi. Len po dobrom sa nedá. Potrebujeme to v tíme vyhecovať, aby sa prejavil určitý pocit vlastenectva. V prvom rade by som odporúčal, aby hráči začali bojovať. A nielen, že si to prídu odchodiť. Potom môže byť tréner aj Mourinho a nepomôže si,“ uzavrel Lešický.

Aktuálne zloženie košov pre žreb kvalifikácie EURO 2024:

1. kôš: Chorvátsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko,Belgicko, Dánsko, Maďarsko, Poľsko

2. kôš: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Anglicko, Francúzsko, Izrael, Wales

3. kôš: Albánsko, Arménsko, Island, Čierna Hora, Írsko,Rumunsko, Slovinsko, Švédsko

4. kôš: Azerbajdžan, Bulharsko, Faerské ostrovy, Gruzínsko,Grécko, Kazachstan, Luxembursko, Turecko

5. kôš: Bielorusko, Estónsko, Gibraltár, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldavsko, SLOVENSKO

6. kôš: Andorra, Lichtenštajnsko, San Maríno