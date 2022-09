Calzona si musí na premiérové víťazstvo ešte počkať: Slováci zachraňovali remízu

Slovenskí futbaloví reprezentanti ukončili svoje pôsobenie v 3. skupine C-divízie Ligy národov remízou s Bieloruskom 1:1.

Skóre otvoril v srbskom meste Bačka Topola tesne pred prestávkou Ivan Bachar, v 65. minúte vyrovnal Adam Zreľák, ktorý prišiel na trávnik iba päť minút predtým.

Tréner Francesco Calzona si tak pri svojom druhom vystúpení na lavičke Slovenska pripísal prvý bod. Slovensko získalo v šiestich zápasoch celkovo sedem bodov. V tabuľke obsadilo tretiu priečku za Kazachstanom, ktorý postúpil do béčka a Azerbajdžanom. V ďalšej edícii Ligy národov sa opäť predstaví v C-divízii.



Liga národov - 3. skupina C-divízie:

SLOVENSKO - Bielorusko 1:1 (0:1)

Góly: 65. Zreľák - 45. Bachar. ŽK: Pekarík - Bachar, Pečenin, Klimovič, Chadarkevič, Bačarov. Rozhodovali: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všetci Č. Hora), 524 divákov

Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hancko - Kucka (87. Mráz), Lobotka, Bénes (74. Hrošovský) - Jirka, Boženík (60. Zreľák), Ďuriš (74. Bero)

Bielorusko: Plotnikov - Poľjakov, Judenkov, Chadarkevič - Nečajev, Jablonski, Bačarov, Maľkevič - Klimovič, Gromyko (39. Pečenin) - Bachar (68. Bogomolski, 89. Savickij)

Tréner Calzona pripravil na rozdiel od predchádzajúceho neúspešného duelu s Azerbajdžanom v Trnave tri zmeny v základnej zostave. Na kraj obrany sa postavil Peter Pekarík, na kraji zálohy nastúpil Juraj Kucka a v útoku hral Dávid Ďuriš. Oba tímy hrali od úvodu uvoľnene, výsledok duelu nemohol zmeniť fakt, že Bielorusi z C-divízie vypadávajú a Slováci v nej zostávajú.

Ako prvý trafil priestor medzi tromi žrďami Boženík, no s jeho hlavičkou nemal brankár Plotnikov problémy. Bielorusi sa snažili hrať rýchlo a dostávať sa do protiútokov, no pred slovenskú bránu sa vôbec nedokázali dostať.

Na druhej strane však kvalitne bránili, častokrát aj v kompletnej zostave a Slovákov do vyložených šancí veľmi nepúšťali. Až v 23. min sa po priamom kope dostal k strele Jirka, no jeho prízemný pokus brankára Bieloruska nechal chladným.

V 28. min Chadarkevič namiesto odohratia lopty zazmätkoval a Jirka sa dostal do prvej veľkej príležitosti, z uhla však bránu netrafil. V 33. min zahrával Bénes priamy kop, lopta sa poodrážala k Boženíkovi, ktorého pokus Plotnikov zneškodnil, no Kucka loptu do siete dorazil. Gól z toho však napokon nebol, pretože videoasistent rozhodcu odhalil ruku Boženíka.

V úplnom závere prvého polčasu sa Bielorusi vôbec prvýkrát objavili pred bránou súpera a dostali sa k prvému rohovému kopu. Bachar po ňom zblízka rozvlnil sieť a do šatne odchádzali s náskokom nečakane hráči v zelenom.

Po zmene strán Slováci nastúpili s jednoznačným zámerom streliť gól. Vytvorili si výrazný tlak a viacero šancí. Na ich kopačkách však bola vidno i premotivovanosť, strely Ďuriša, či Bénesa v sieti neskončili.

Dvadsať minút po zmene strán sa Bielorusi iba bránili a napokon kapitulovali, Zreľák skóroval zvnútra šestnástky po centri Hancka. Slováci aj po góle ďalej dobýjali zámok súpera. V 81. min zahrával priamy kop Hancko, brankár Bielorusov však bol na mieste.

Vzápätí to skúsil individuálne striedajúci Bero. Preštrikoval sa až pred brankára, no Plotnikov opäť ukázal svoje kvality. Napriek viditeľnej prevahe Slováci víťazný gól nedokázali dať.



konečná tabuľka:

1. Kazachstan 6 4 1 1 8:6 13*

2. Azerbajdžan 6 3 1 2 7:4 10

3. SLOVENSKO 6 2 1 3 5:6 7

4. Bielorusko 6 0 3 3 3:7 3**