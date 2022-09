Nemci majú o motiváciu postarané: Za triumf na MS 400-tisíc eur na hlavu!

Nemeckí futbalisti v prípade zisku titulu na majstrovstvách sveta v kataru dostanú na hlavo 400-tisíc eur.

Výšku prémií pre tradičného spolufavorita šampionátu dnes oznámil Nemecký futbalový zväz, ktorý by tak po triumfe vyplatil 26-člennému tímu 10,4 miliónov eur.

Pokiaľ mužstvo okolo kapitána Manuela Neuera postúpi do finále, dostane každý hráč 250-tisíc eur, za tretie miesto 200-tisíc eur. Za účasť vo štvrťfinále inkasujú Nemci 100-tisíc eur, prvé miesto v tabuľke základnej skupiny s Japonskom, Španielskom a Kostarikou je ohodnotené čiastkou 50-tisíc eur.

Výška prémií pravidelne rastie. Za štvrtý titul majstrov sveta v roku 2014 v Brazílii dostal každý nemecký futbalista 300-tisíc eur, pred štyrmi rokmi v Rusku by bola odmena 350-tisíc eur. Ako pripomína agentúra SID, pokiaľ by nemecké futbalistky na tohtoročných MS v Anglicku porazili vo finále domáci tím, dostali by 60-tisíc eur na hlavu.