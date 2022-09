Známy futbalový tréner José Mourinho si zahral v klipe britského rapera Stormzyho.

Kouč talianskeho AS Rím prijal ponuku Brita, aby sa objavil v klipe k piesni Mel Made Me Do It. Podobne ako ostatní komparzisti, aj on drží takmer celý čas pred ústami ukazovák na znamenie ticha.

V jednej pasáži videa dokonca zaznie legendárna hláška Portugalčana, ktorú vyslovil počas pôsobenia v Chelsea. „Radšej nerozprávam. Pokiaľ hovorím, dostávam sa do problémov.“