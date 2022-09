Poľovačka futbalových gigantov na Škriniara pokračuje: Prikývne Interu na 6,5 mil. €?

Foto

Bude to ešte tanec! Milan Škriniar (27) patril počas letného prestupového obdobia k najobletovanejším hráčom na trhu. Kapitána slovenskej reprezentácie by rád obliekol do svojho dresu nejeden špičkový klub kontinentu. Najviac Paris St. Germain, ktorý však nenašiel s Interom Miláno spoločnú reč v otázke výšky odstupného, a tak rodák zo Žiaru nad Hronom ostal v Miláne.