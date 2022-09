Lobotka uvítal príchod talianskeho trénera Calzonu: Dokáže hrať repre ako Neapol?

Chválospevy zo všetkých strán! Stanislav Lobotka (27) prežíva najkrajšie obdobie legionárskej kariéry. S Neapolom, za ktorý pravidelne nastupuje, sa vyhupol na čelo talianskej Serie A, keď si cez víkend Partenopei na San Sire poradili aj s majstrovským AC Miláno.

Klubu spod Vezuvu sa darí i v Lige majstrov, kde po triumfoch nad Liverpoolom a Glasgow Rangers vedie tabuľku A-skupiny.

Aj preto prišiel Lobotka na zraz reprezentácie pred finišom Ligy národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku v nálade, ako už dávno nie. „Nič nové, ja som stále v pohodičke. Je to super. Darí sa nám. V kabíne i mimo ihriska to funguje. Fanúšikovia sú šťastní,“ priznal stredopoliar, ktorému nevedeli v Neapole prísť dlho na meno.

Reči o vyhodených 20 miliónoch do koša po prestupe z Celty Vigo dnes znejú takto: „Neapol je od neho závislý. Má obludnú taktickú inteligenciu. Mohol by hrať za Real Madrid. Je úžasný a nenahraditeľný.“

Hoci dlhoročný asistent trénera Francesco Calzona prišiel na lavičku nášho národného tímu práve z Neapola, s Lobotkom sa do kontaktu naposledy z pozície technického kouča veľmi nedostal.

Napriek tomu trenčiansky rodák pozná jeho schopnosti. „Má veľa skúseností. Dokáže dobre vystihnúť slabiny súpera a určiť, čo na neho platí. Mužstvo pod ním aktívne bráni. V Neapole sú hráči profesionáli. Netreba ich kontrolovať."

„Všetci chcú niečo dosiahnuť. Ak mienia byť dobrí, musia byť takí aj mimo ihriska a udržiavať sa. Nie ako ja, že priberiem a potom schudnem,“ zahlásil s úsmevom.

Neapol hrá v tejto sezóne atraktívny, ofenzívny futbal. Dôkladne bráni, ale aj strieľa veľa gólov. Po siedmom ligovom kole je bez prehry. „Nemôžeme čakať, že keď máme trénera z Neapola, budeme hrať v reprezentácii rovnaký futbal. To sa nedá porovnávať."

„V klube to trénujeme každý deň. Tréner je tam vyše roka a v začiatkoch s ním nám to nie vždy išlo. Veci si musia sadnúť. Nejde to zo dňa na deň. Chce to trpezlivosť. Závisí aj od hráčov, ktorých si vyberie a aký herný systém zvolí.“

Slovákov čaká v Lige národov zajtra Azerbajdžan a v nedeľu Bielorusko. Situáciu už nemajú vo svojich rukách. Ak Kazachovia získajú z dvoch zápasov tri body, postúpia do B-divízie. „Na Slovensku je to tak, že keď zahráme dobre a vyhráme, ľudia povedia, že sme vyhrali málo. Myslia si, že futbal sa za posledných 5-6 rokov neposunul. Favoriti majú čoraz väčšie problémy víťaziť. Cesta k úspechu vedie len cez dôsledné plnenie pokynov trénera. Musíme byť trpezliví, premieňať šance a užívať si futbal s nasadením,“ dodal Lobotka.

KOUČ SPALLETTI: LOBOTKA JE KANEC!

Výkony Lobotku v tejto sezóne ocenili aj najčítanejšie talianske noviny Gazzetta dello Sport: „Teraz je majstrom Neapola. Stal sa lídrom, lebo zjednodušil veci, ktoré sú zložité. Lobotka nikdy nešetrí krokmi dozadu, aby pomohol spoluhráčovi. Toto tvorí tím. Je to kanec," ako ho láskyplne nazval Spalletti.

Keď súperi vidia pred sebou postavou malého hráča, myslia si, že ho ramenom ľahko odstrčia. No on s nižšie položeným ťažiskom a so silou, ktorú má v nohách, dokáže odolať všetkému. A ak ho nezastavíte, pohne sa dopredu, nájde si priestor, vystrelí a dá gól. Ako proti Verone.“