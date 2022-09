Hviezde Barcelony sa darí na všetkých frontoch: Po podpise šialenej zmluvy tajomný odkaz od sexi fanúšičky

Španielsky záložník by mal byť súčasťou katalánskeho veľkoklubu až do roku 2026 a jeho výkupná klauzula má hodnotu neuveriteľnej jednej miliardy eur. Vedenie Barcelony týmto krokom vyslalo jasný signál, že práve šikovný mladík má byť v budúcich sezónach kľúčom k veľkým úspechom.

Ako už býva zvykom, po podpise takéhoto dlhodobého kontraktu čaká na hráčov množstvo mediálnych povinností, ku ktorým nepochybne patrí aj autogramiáda pre fanúšikov. Počas nej sa u Gaviho pristavila aj jedna nádherná slečna. Tá mu síce dala podpísať vlajku FC Barcelona, no následne mu podala aj papierik, na ktorý pravdepodobne uviedla svoje telefónne číslo.

Čo na ňom presne bolo a či si ho talentovaný stredopoliar nechal sa však už zrejme nikdy nedozvieme, no videozábery z tejto situácie okamžite obleteli všetky sociálne siete.

Gavi was just trying to sign autographs 😆



(via @NachoJP_)pic.twitter.com/UX59fit0qo