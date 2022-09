Na slobode sa dlho neohriala: Francúzska reprezentantka po roku opäť mieri za mreže

Po takmer roku sa francúzska futbalová stredopoliarka Aminata Diallová ocitla opäť za mrežami. Dvadsaťsedemročnú rodáčku z Grenoblu polícia zatkla v súvislosti s minuloročným fyzickým útokom na jej vtedajšiu spoluhráčku z klubu Paríž Saint-Germain.

Incident sa udial v novembri 2021, keď po spoločnej akcii Diallová a jej spoluhráčka z organizácie PSG aj francúzskej reprezentácie cestovali domov v aute, ktoré šoférovala Diallová. Futbalistky mali napadnúť maskované osoby.

Iná stredopoliarka Kheira Hamraouiová pri útoku dostala viacero zásahov železnou tyčou do oblasti ruky a nohy, potrebovala dokonca niekoľko stehov. A podľa vyšetrovania mala byť práve Diallová zaplatená do incidentu, nie však ako obeť. Údajne ona sama zorganizovala tento útok. V novembri za to pobudla za mrežami, prepustili ju však na slobodu bez obvinenia.

Hamraouiová mala údajne pomer s niekdajším futbalistom Éricom Abidalom, ktorého manželka Hayet podala v novembri 2021 žiadosť o rozvod a ako dôvod uviedla jeho románik s Hamraouiovou. Počas spomenutého napadnutia útočníci údajne na futbalistku kričali: "Tak ty si spala so ženatým mužom?"

Polícia v úvode aktuálneho týždňa zatkla v súvislosti so spomenutým útokom štyroch mužov, v piatok ráno si prišla aj pre Diallovú. Tá mala s PSG kontrakt do konca sezóny 2021/2022 a aktuálne je stále bez zmluvy.

Hamraouiová sa do PSG vrátila v lete 2021 zo španielskeho FC Barcelona, predtým v Paríži pôsobila aj v rokoch 2012 až 2016. Diallová bola súčasťou PSG od leta 2016, hosťovala však aj v USA a Španielsku.