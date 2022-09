Fanúšikovia kričia: Weiss von! Čo na to futbalové osobnosti?

Ďalší výbuch! Po domácej bezgólovej remíze so Žalgirisom Vilnius vyhorel futbalový Slovan Bratislava aj v Jerevane s miestnym Pjunikom. V dvoch zápasoch Európskej konferenčnej ligy ani raz neskóroval a s jediným bodom sa krčí na chvoste tabuľky H-skupiny, ktorá je jednou z najľahších v súťaži. Po trojtýždňovej prestávke čakajú belasých dva súboje s favorizovaným FC Bazilej.

Slovenský majster predviedol v arménskej metropole hororový prvý polčas. Zlyhal v medzihre, nedokázal sa dostať do poriadnej šance a po individuálnych chybách v rýchlom slede dvakrát inkasoval.

Pri prvom góle sa musel červenať brankár Adrián Chovan. „Gratulujem súperovi k zaslúženému víťazstvu. Pjunik bol lepší, my sme neukázali prakticky nič, z čoho vyvodím dôsledky. Dostali sme dva góly po strelách spoza šestnástky, vtedy sa rozhodlo o zápase. Opakujem, súper bol lepší a vyhral zaslúžene,“ komentoval stroho tréner Vladimír Weiss.

Nešpecifikoval, či pôjde o dôsledky smerom do hráčskej kabíny, alebo k sebe. Pred desiatimi rokmi nečakane rezignoval po vypadnutí z predkola Európskej ligy, zlom ligovom začiatku a nespokojnosti fanúšikov.

Aj teraz sú priaznivci belasých nahnevaní a už majú toho dosť. Na sociálnych sieťach žiadajú odchod trénera. Môžu za to nepresvedčivé výkony a zlé výsledky mužstva, ktoré videli viacerí po žrebe v úlohe favorita na postup.

Kapitán Vernon de Marco sľuboval po remíze so Žalgirisom rýchlu nápravu v podobe získania stratených bodov v ďalšom zápase. Namiesto toho prišlo ešte väčšie trápenie so súperom, ktorého hráči môžu viacerým slovanistom len ticho závidieť vytvorené podmienky.

„Odohrali sme najhorší zápas sezóny. Neboli sme dobrí s loptou ani fyzicky. Počas celého duelu sme boli málo aktívni a strácali sme ľahké lopty. Toto, čo sa stalo dnes, sa nesmie opakovať. Fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť, sme sa po zápase ospravedlnili,“ priznal.

Pre bývalého trénera slovenskej dvadsaťjednotky Milana Lešického nie je prehra z Jerevanu prekvapením. „Je to realita. Dobrí hráči chodia z východu na západ. Horší naopak. Pri tejto kvalite kádra sa môže stať, že Slovan sem-tam urobí dobrý výsledok, ale prevažne len priemerné a občas príde výbuch. Naša liga nedáva jeho hráčom možnosť, aby rástli, keďže sa u nás nehrá v takom tempe ako v iných súťažiach.“

ČO SI MYSLIA O OSUDE TRÉNERA?

Vlado by mal vyhodiť pár hráčov!

Milan Lešický, extréner SR do 21 rokov

Slovan má veľmi dobrý káder iba na našu ligu, ktorá sa hrá v priemernom tempe. V nej jeho hráči nerastú. Môžu trénovať aj trikrát denne. Vyhodiť trénera nie je východisko.

Čo tým Slovan získa? Bol by to čistý alibizmus. Otázne je, ako sa k tomu postaví sám tréner. Ak povie, že končí, je to iná vec. Ja by som mu ešte zvýšil kompetencie, aby mohol obnoviť v kabíne pracovné napätie. Aby si nik z hráčov nemyslel, že má v tíme isté miesto.

Vlado by mal 1-2 lepších hráčov vyhodiť, preradiť do béčka, alebo ich pokutovať. To je jediná vec, ktorá môže Slovanu pomôcť, lebo hráči len čakajú, kedy tréner buchne dverami. Ja na mieste funkcionárov Slovana by som ho podržal.

Radšej nech odíde, inak príde o nervy!

Jaroslav Timko, bývalý útočník Slovana

Z výkonu Slovana v Jerevane ma boleli oči, a aj srdce zaplakalo. Je to pre mňa veľké sklamanie. Takto sa v európskom pohári nehrá. Hráči sa v ňom môžu predať a zarobiť klubu peniaze.

Ja som hral pre potešenie divákov, a nie pre znak. Terajší slovanisti hrajú len preto, že majú dobré platy. A nič viac. Chýba im srdce. Kazia meno Slovana.

Vlado po príchode zistil, že 90 percent hráčov by najradšej vyhodil, lebo za veľké peniaze nič nehrajú. Záleží na ňom, ako sa rozhodne. Mohol ísť do reprezentácie a mal by pokoj. Asi by bolo lepšie, ak by odišiel, lebo takto príde o nervy a zhorší si aj trénerské meno. Možno sa rozhodne po nedeli a podľa toho, ako dopadne derby v Trnave.