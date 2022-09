Zajtra sa hrá futbalové derby Trnava - Slovan: Konečne bez výtržností?

Futbal, a nie bitky! To si želajú priaznivci zajtrajšieho derby zápasu Spartak Trnava - Slovan Bratislava (17.30 hod., PP Dajto) pri spomienke na minuloročné výtržnosti fanúšikov na ihrisku, ktoré viedli k predčasnému ukončeniu zápasu a neskôr ku kontumácii v prospech belasých. K hladkému priebehu majú pomôcť aj od mája sprísnené pravidlá počas rizikových stretnutí.

Okrem iného sa zvýši počet usporiadateľskej služby a organizátor zápasu musí poskytnúť priestory na štadióne policajným silám. V prestížnom súboji hostí druhý tím tabuľky jej lídra, ktorý vo štvrtok vybuchol v Jerevane. Kým Slovan si zápas posledného ligového kola odložil, Spartak vyhral v Trenčíne a priblížil sa k svojmu tradičnému rivalovi.

V prípade víťazstva by to bolo ešte tesnejšie. Tréner Michal Gašparík verí v úspešný výsledok. „Máme na to. Budeme hrať na víťazstvo. Chceme ukázať ofenzívny futbal. Uvidíme, kto bude lepším tímom, no verím, že to budeme my. Bilancia so Slovanom počas môjho účinkovania v Trnave je vyrovnaná, takže očakávam rovnako vyrovnané derby.“

Obaja súperi nastrieľali najviac gólov (19 - 23), v premieňaní šancí je úspešnejší Slovan. Trnava chce doma uspieť, keď najbližší mesiac bude hrať vonku pre výmenu trávnika. „V zápasoch so Slovanom nebýva veľa šancí. Verím, že tie naše využijeme a s pomocou divákov zápas zlomíme. Za kabínu môžem sľúbiť, že na ihrisku necháme všetko,“ povedal obranca Kristián Koštrna.