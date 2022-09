Nadšená zdravotníčka požiadala Ronalda o fotku: Z arogantnej reakcie ostala zaskočená!

Cez leto sa permanentne hovorilo o jeho odchode z Manchestru, napokon naďalej háji farby „červených diablov“. Cristiano Ronaldo si na ihrisku Šeriffu Tiraspoľ otvoril strelecký účet v Európskej lige. Šlo o vôbec jeho prvý presný zásah v tejto pohárovej súťaži.

Napriek gólu z prvého polčasu pri odchode do kabín zrejme nebol v najlepšom rozpoložení. Oficiálna zdravotníčka požiadala Ronalda pri vstupe do útrob štadión o fotografiu, on ju mihnutím ruky odmietol! Keďže takéto gesto ani vo sne neočakávala, zostala iba neveriacky stáť.

A fan asked Ronaldo for a picture during the halftime of the United game but he refused to take it… pic.twitter.com/qYIRsvmtQU