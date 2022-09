Ostrá hádka hviezdy City s priateľkou priamo na pláži: Dôvod vás zarazí!

Čo rozhnevalo priateľku hviezdneho útočníka Rebeccu? Foden mal údajne lajkovať fotky influencerky Holly Burns, čo jeho polovičku poriadne rozčertilo. Keď sa hráč Manchestru City vybral do mora, ona využila chvíľku voľna na to, aby mu prehľadala mobil.

Priamo na pláži sa preto spustila ostrá hádka. „Myslíš si, že som blbá?“ kričala Rebecca bez ohľadu na to, že okolo nej sa nachádzajú ďalší šokovaní ľudia. Vzápätí vzala svojho syna a vytratila sa.

Phil Foden zrejme spočiatku sám vôbec netušil, čo sa deje. „Nemôžeme ťa nikam vziať, toto sa stáva neustále,“ pokračovala poriadne rozčarovaná priateľka Angličana, ktorý iba mlčal. Treba za obyčajnými reakciami na sociálnej sieti hľadať aj niečo iné?

“Do you think I’m a d*** head?”

EXCLUSIVE: Watch the moment Phil Foden’s furious WAG Rebecca Cooke confronts him after looking at phone while on holiday in Corfu. pic.twitter.com/a70Bh1qhS6