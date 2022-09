Ružomberský brankár Krajčírik urobil z hráčov Trnavy zúfalcov: Odmenou zmena vizáže?

Vnútri zúrili, navonok krútili hlavami! Futbalisti Spartaka Trnava neverili v závere šlágra 9. ligového kola na ihrisku Ružomberka (2:3) vlastným očiam, čo s nimi stváral v závere zápasu domáci brankár Ivan Krajčírik (22). Jednotka Liptákov zlikvidovala v priebehu šiestich minút štyri vyložené gólové šance. Celkovo piatu hneď v úvode stretnutia, pri ktorom sa divák rozhodne nenudil.

Krajčírik vynechal predtým šesť zápasov pre natrhnutý stehenný sval z európskeho pohárového súboja. Minulý týždeň mu dali lekári zelenú a tréner Peter Struhár ho poslal do bránky.

„Trúfal som si proti Trnave. Sebavedomie mi nechýbalo. Koncentroval som sa na to, aby som zápas zvládol čo najlepšie. Super návrat. Už som v minulosti pochytal aj viac, ale nie v takomto dôležitom súboji a proti takému silnému súperovi,“ priznal Ivan pre Nový Čas.

Bravúrnymi zákrokmi privádzal Trnavčanov do zúfalstva a len vďaka nemu nezískali červeno-čierni pod Čebraťom aspoň bod. Muž zápasu by si zaslúžil honor brankár mesiaca. „Pamätám si, že kedysi vyhlasovali aj brankára mesiaca. Neviem, prečo to zrušili. Napriek tomu som šťastný, že som pomohol mužstvu k dôležitým trom bodom. Tréner mi povedal, že také zákroky ešte nevidel. Prišli aj podpichovačky od chalanov. Regáli utrúsil, že konečne som chytil niečo navyše. Sranda musí byť.“

Za premiérové góly či dosiahnutý hetrik sa platí do klubovej kasy. Kabína po výnimočnom výkone niekedy pritlačí hráča k nezvyčajnému gestu. Krajčírik potvrdil, že zmenu vizáže nechystá. „Nie, nie, žiadne strihanie či holenie nehrozí. A dúfam, že ani platiť nemusím, lebo to nie je na zozname. Hádam sa to teraz nezmení. Možno by spoluhráči mali poplatiť mne (smiech). Som rád za tri body, ktoré sme veľmi potrebovali. Tento týždeň sa nám bude lepšie dýchať.“

Po zápase jeho kvality športovo uznali aj Trnavčania. „Kapitán Mikovič vravel, že to ešte v živote nevidel.“ Práve on si v úvode na Krajčírikovi vylámal zuby, ale po prestávke ho šikovne prekonal.

„To, čo pozahadzujeme, nie sú stopercentné, ale miliónové šance. Na päťke triafame brankára. Dnes sme z neho urobili hviezdu kola. Neviem, či sme ho nepredali. Takýto výkon už možno nezopakuje. Pri mojej šanci ani neviem, ako tam dal ruku. Klobúk dole. Boatengovi chytil takú hlavičku, že už som išiel do stredového kruhu rozohrávať,“ prezradil Mikovič.

TIETO TUTOVKY IVAN POCHYTAL

90. + 2. minúta: vyrazil umiestenú hlavičku Boatenga k ľavej žrdi

90. minúta: pravou nohou odvrátil gólový teč Boatenga z dvoch krokov

90. minúta: zlikvidoval nebezpečný pokus Ristovského zo 6 metrov

86. minúta: strelu Boatenga zblízka vyrazil nohou a dorážku reflexne rukou

11. minúta: pohotovo vytisol na roh „jedovku“ Mikoviča, smerujúcu do šibenice