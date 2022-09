Shakira sa musí cítiť hrozne: Piquého novej priateľke rastie bruško! Tehotenstvo?

Už na ňu úplne zabudol? Gerard Piqué (35) tvorí so svojou novou priateľkou Clarou (23) pár iba niekoľko mesiacov, no v zahraničných médiách sa už začína špekulovať o tom, že spolu čakajú dieťa!

Špekulácie sa začali vynárať v televíznom programe El gordo y la flaca. „Tu na tejto fotke môžete vidieť, ako sa jej tvorí bruško. Postavou je chudá, ale brucho má väčšie,“ vysvetľoval so serióznym výrazom tváre moderátor Raúl de Molina.

Totožnej témy sa chytili aj v ďalšej španielskej relácii. „Vyzerá, ako by mala väčšie bruško. Mohlo by to znamenať, že je tehotná?“ opýtal sa jeden z ľudí v šou Chisme no like.

#EntérateTNV| La revista @holacom publicó estas fotografías recientes de Gerard Piqué y su nueva novia de 23 años, Clara Chía Martí, asistiendo a una boda de un amigo del futbolista. pic.twitter.com/B3yOUZDgd0 — Tu Nueva Visión (@TuNuevaVision) August 24, 2022

Rozchod známeho futbalového obrancu s hviezdnou speváčkou Shakirou pritom nemožno nazvať úplne hudbou minulosti, veď dlhoročný vzťah, z ktorého majú dvoch synov, ukončili iba niekoľko mesiacov späť. Ako sa musí matke dvoch jeho detí pozerať na tieto obrázky?