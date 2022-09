Milánske derby pre AC! Škriniar nedokázal zábraniť najtesnejšej prehre

Sobotné milánske derby v 5. kole talianskej Serie A sa stalo korisťou futbalistov AC. Majstrovský tím zdolal hráčov Interu v zostave aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom 3:2. Dva góly si pripísal Rafael Leao.

Inter sa dostal do vedenia, keď v 21. minúte skóroval z rýchleho protiútoku Marcelo Brozovič. Ďalšie tri zásahy však prišli od hráčov AC. Leao vyrovnal už v 28. minúte a skóroval aj po hodine hry, keď zvýšil na 3:1. O sedem minút sa však v šestnástke presadil Edin Džeko a postaral sa o dramatický záver. Vyrovnať mohol predovšetkým Hakan Calhanoglu umiestnenou strelou do rohu bránky v 77. minúte, no brankár Mike Maignan sa zaskvel exportným zákrokom. Inter si pripísal druhú prehru v sezóne, AC má tretie víťazstvo v ročníku.

Serie A - 5. kolo:

AC Miláno - Inter Miláno 3:2 (1:1)

Góly: 28. a 60. Leao, 54. Giroud - 21. Brozovič, 67. Džeko

/M. Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie/