Nigérijský reprezentant si vzal Slovenku: Spoznali sa počas pôsobenia v Seredi!

Rodák z africkej krajiny si v roku 2020 vyslúžil pozvánku do národného tímu. Stalo sa tak pred priateľskými zápasmi proti Pobrežiu Slonoviny a Tunisku. Do hry sa však nikdy nedostal. Yakubu je tiež bývalým brankárom reprezentácie do 20 rokov a jedným z mála nigérijských brankárov v Európe.

Slovenskí fanúšikovia si môžu 23-ročného gólmana pamätať z pôsobenia na tunajších trávnikoch. V roku 2019 prestúpil z tímu Clique Sports k vtedajšiemu účastníkovi najvyššej súťaže zo Serede. Aktuálne je bez angažmánu.

To mu však pravdepodobne starosti nerobí. Práve po presťahovaní na západ Slovenska spoznal svoju nastávajúcu. O krásnej manželke sa vie naozaj iba málo, ale zahraničné médiá informujú, že pár je spolu už nejaký čas.

Congratulations and happy married life to former U20 goalkeeper 🇳🇬Matthew Yakubu who got married to his Slovakian beau over the weekend.



