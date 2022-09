Mladý fanúšik nenápadne vnikol na hraciu plochu: Reakcia hviezdy BVB vás zaskočí!

Do naplnenia riadnej hracej doby už ostávalo iba zopár posledných minút, keď v tom prišlo k nečakanému prerušeniu hry. V zápase medzi Borussiou Dortmund a Hoffenheimom sa na ihrisko dostal nepozvaný hosť, mladý fanúšik domáceho tímu. Oblečený v drese svojich obľúbencov takmer unikol pozornosti usporiadateľov.

Cieľom mladíka bol Jude Bellingham. Ofenzívne eso BVB sa nečakaným momentom nenechalo znervózniť, práve naopak. Reakcia Angličana bola sympatická. Nadšenca priateľsky chytil okolo ramena a v pokoji odviedol mimo hraciu plochu.

Jude Bellingham had to escort this young fan off the pitch after he ran on during the match 😅 pic.twitter.com/3nfK8aDrUw