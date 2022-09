Mbappé si našiel novú lásku: Randí s transgender modelkou!

Podľa talianskeho denníka Corriere dello Sports má vzťah zaľúbencov trvať už niekoľko mesiacov. Spoločne sa prvýkrát objavili na verejnosti na filmovom festivale v Cannes, ktorý sa konal v máji minulého roku.

Kylian Mbappe reportedly dating trans model Ines Rau, the first transgender woman to appear on Playboy cover https://t.co/86Dc63zxEe