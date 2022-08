Slovan opúšťa držiteľ štyroch majstrovských titulov: Stane sa spoluhráčom Zreľáka

Holandský futbalový stredopoliar Joeri de Kamps prestúpil zo Slovana Bratislava do Lechie Gdansk.

V tíme poľskej Ekstraklasy bude spoluhráčom slovenského útočníka Adama Zreľáka. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovana.

De Kamps obliekal dres "belasých" viac ako šesť rokov. Za Slovan odohral celkovo 130 ligových zápasov, strelil v nich štyri góly. Má podiel na štyroch majstrovských tituloch (2018/19, 2019/20, 2020/21 a 2021/22) a štyroch Slovenských pohároch (2016/17, 2017/18, 2019/20 a 2020/21). So Slovanom hral raz v skupine Európskej ligy a raz v Európskej konferenčnej lige.

"Joerimu by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre Slovan odviedol. Bol prakticky prvým hráčom, ktorého sme v roku 2016 priviedli v rámci prestavby kádra. Svojím prístupom a nasadením si veľmi rýchlo získal svoje pevné miesto v klube. Futbalový život prináša zmeny a toto je jedna z nich. Joeri de Kamps prestupuje do Lechie Gdansk, my mu nielen tam prajeme vo futbalovom i osobnom živote všetko dobré,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ Slovana Richard Trutz.

De Kamps bude na pôsobenie v Slovane spomínať v dobrom. "Chcem by som odkázať fanúšikom, že som veľmi hrdý a poctený tým, že som mohol hrať tak dlho za Slovan. Na ihrisku som vždy dával zo seba všetko a snažil som sa tam nechať srdce. Bratislava sa stala mojím druhým domovom, s rodinou sme tu boli veľmi šťastní. Je ťažké odísť z klubu, no prežil som tu veľmi pekné momenty. Ešte raz ďakujem fanúšikom i všetkým ľuďom v klube. Som hrdý, že som mohol nosiť tento dres,“ uviedol Holanďan.