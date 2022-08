Bavorské kroje a pivo! Bayern má za sebou tradičné fotenie: Kto odmietol obľúbený mok?

Futbalisti úradujúceho nemeckého majstra Bayernu Mníchov podstúpili tradičné fotenie v bavorskom kroji. Dvaja hráči giganta Bundesligy počas neho odmietli držať pohár piva.

Letná akvizícia nemeckého šampióna Sadio Mané a jeho spoluhráč Noussair Mazraoui na rozdiel od svojich tímových kolegov pohár s pivom nedržia. Nakoľko sú obaja moslimovia, rozhodli sa, že túto časť tímového fotenia vynechajú.

Napriek tomu si bavorské kroje užili. Pre hviezdneho Senegalčana pritom nešlo o žiadnu premiéru. „Poznám to už z doby v Salzburgu. Rád to nosím, pretože sa veľmi zaujímam o rôzne kultúry a ich tradície,“ prezradil futbalista, ktorý prišiel do Bayernu cez leto z anglického Liverpoolu.

Tradičného fotenia organizovaného klubom z Bavorska sa už po niekoľkýkrát zúčastnila stálica klubu Thomas Müller. Skúsený 32-ročný Nemec si obľúbený mok vychutnával plnými dúškami.