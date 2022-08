Brankár Dúbravka si vydupal odchod do najslávnejšieho anglického klubu: Tretí Slovák na Old Trafforde

Hlboký výdych! Blízka budúcnosť je zachránená. Brankár Martin Dúbravka (33) nateraz vyriešil rébus, pred ktorý ho nekompromisne postavil jeho materský klub Newcastle United. Po štvorročných službách v St. James Parku sa chcel Slováka zbaviť už v tomto prestupovom období, no nakoniec súhlasil s odchodom do Manchestru United aj na hosťovanie. To sa môže budúce leto zmeniť na trvalý prestup za 6 miliónov eur.

Po talentovanej dvojici Alex Fojtíček - Martin Šviderský, ktorá už opustila štruktúry Červených diablov, je Dúbravka historicky tretím slovenským futbalistom na štadióne Old Trafford. Keďže Newcastle kúpil medzi tri žrde anglického reprezentanta Nicka Popeho za 12 miliónov eur, klesli jeho šance chytať na minimum. Požiadal preto klub o odchod.

Prichádza ako konkurent k jednotke Davidovi de Geovi. „Manažér Erik ten Hag dal de Geovi dôveru napriek tomu, že Španiel najmä v zápase s Brentfordom urobil niekoľko veľkých chýb, ktoré viedli ku gólom. Dúbravka bude musieť byť trpezlivý, pokiaľ ide o jeho šancu,“ napísal denník Daily Mail.

Manchester United poslal brankára Deana Hendersona po dlhšej pauze spôsobenej zranením a prekonaním koronavírusu rozchytať sa do Nottinghamu Forest. Nahradiť ho mal niekto z uvažovanej pätice Jan Sommer, Tim Krul, Daniel Bachamnn, Odysseas Vlachodimos, Kevin Trapp. Klub nakoniec oslovil posledného z nich, lenže Nemec sa rozhodol ostať v Eintrachte Frankfurt. Tým sa otvorila cesta pre slovenského brankára, ktorého meno sa najskôr spájalo s Leicesterom City.

Tréner ten Hag je zástancom hry zozadu a preferuje, aby brankár dobre pracoval s loptou, výkopmi sa podieľal na zakladaní útokov a aktívnym pohybom na úrovni šestnástky udržiaval vysokú líniu. Absenciu týchto prvkov Angličania de Geovi, ktorý inkasoval v štyroch zápasoch až sedem gólov, vyčítajú.

„Ak Dúbravka urobí dojem, United ho môžu kúpiť za nízku cenu. Ak však brankár Newcastlu nepresvedčí holandského trénera, ten Hag bude môcť privítať naspäť Hendersona s otvorenou náručou,“ pripomínajú noviny The Mirror.

Žilinský rodák má všetko vo vlastný rukách. Šanca, že sa dostane do bránky častejšie ako v Newcastli, je oveľa vyššia. Manchester čakajú boje až na štyroch frontoch a rotácia hráčov bude nevyhnutná i na brankárskom poste. Dúbravka je šiestou letnou posilou United (Tyrell Malacio, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Casemiro, Antony), pričom stále nie je definitívne vyriešený osud portugalského kanoniera Cristiana Ronalda.

SLOVÁCI V MAN UNITED

Alex Fojtíček (22), brankár

V United: 2016 - 2020

Martin Šviderský (19), stredopoliar

V United: 2019 - 2022

ZA SMIEŠNY PENIAZ HO UNITED V LETE KÚPIA

Laco Molnár (61), bývalý brankár

„Hodnotím to veľmi pozitívne. Manchester United patrí medzi top tri kluby sveta. Je to určite lepšia destinácia ako Newcastle. Som presvedčený, že za 5 miliónov libier, čo je na britské pomery smiešny peniaz, si United uplatní opciu a Martina po sezóne kúpi."

„Keby nemal kvalitu, tak by po ňom nesiahol. Počas sezóny dostane veľa príležitostí ukázať sa. Aj v Premier League. Určite to nedopadne tak, že by 3 - 4 mesiace alebo pol roka iba sedel na lavičke. Verím, že v tomto klube bude môcť parádne ukončiť svoju kariéru."

„Brankári mimo Británie boli v Manchestri vždy rešpektovaní a uznávaní, keďže podávali výborné výkony. Je to pozitívne aj pre našu reprezentáciu, lebo bude mať väčšiu prax ako Marek Rodák vo Fulhame,“ povedal Molnár, ktorý odchytal v jeseni 1997 v drese 1. FC Košice proti Manchestru United oba zápasy skupiny Ligy majstrov a odvtedy visí v sieni slávy anglického klubu jeho fotografia s dánskym brankárom Petrom Schmeichelom.

VERÍM, ŽE VYTLAČÍ DE GEU Z BRÁNKY

Ján Mucha (39), bývalý brankár

„Je to ocenenie jeho práce. Keby mal iný ako slovenský pas, bola by situácia pre neho ľahšia. Nechýbajú mu však skúsenosti a už ukázal, že má na to, aby chytal aj v takomto veľkom klube."

„Verím, že sa presadí proti de Geovi. Nemyslím si, že je to až taký fantastický brankár, cez ktorého sa nedá prejsť. Má svoj vek i čosi za sebou, ale robí veľa chýb. Maťo bude určite na neho tlačiť a chcieť dokázať svoje kvality."

„Na svoju šancu si musí počkať. Je nesmierne dôležité, aký prvý dojem zanechá po tom, čo sa dostane do bránky v súťažnom zápase. Nebude to mať ľahké. Verím, že tam vydrží čo najdlhšie."

„Prebil sa do veľkoklubu svojou tvrdou prácou. Je to však aj zrkadlo toho, že na Slovensku máme dobrých brankárov a ich trénerov. Vnímam to ako dobrú reklamu pre celý náš futbal,“ uviedol Mucha, jeden zo strojcov historicky prvého postupu slovenskej reprezentácie na majstrovstvá sveta 2010 do Juhoafrickej republiky.