Monako zobralo body hviezdam z Paríža! Po dominancii prišla náhla strata

Futbalisti majstrovského Paríža St. Germain nezvíťazili prvýkrát v novej sezóne najvyššej francúzskej súťaže.

V nedeľnom šlágri 4. kola remizovali s AS Monaco 1:1. Hostí poslal do vedenia v 20. minúte Kevin Volland, za domácich vyrovnal v 70. minúte Neymar z jedenástky.

Domáci mali obrovskú možnosť vyrovnať už v závere prvého polčasu, ale Lionel Messi trafil spoza šestnástky žrď a po ňom namieril do konštrukcie aj Kylan Mbappe, ktorý mal na hranici malého vápna odkrytú bránku.

Z hviezdneho tria sa do streleckej listiny zapísal jedine Brazílčan, ktorý suverénne premenil nariadený pokutový kop. Zakrátko mohol otočiť vývoj Ašraf Hakimi, no aj on trafil spoza šestnástky žrď.

PSG má na konte desať bodov, v úvodných troch kolách si počínal suverénne, keď zdolal Clermont Foot 63 5:0, HSC Montpellier 5:2 a OSC Lille dokonca 7:1. Tabuľku vedie o skóre pred Olympique Marseille a RC Lens.

Hráči Marseille zvíťazili na pôde OGC Nice 3:0 aj vďaka dvom gólom čilského útočníka Alexisa Sancheza, ktorý prišiel v lete z Interu Miláno. Montpellier triumfoval na ihrisku Stade Brest vysoko 7:0. Olympique Lyon remizoval na štadióne Stade Reims 1:1.

Ligue 1 - 4. kolo:

Paríž St. Germain - AS Monaco 1:1 (0:1)

Góly: 70. Neymar (z 11 m) - 20. Volland

Stade Reims - Olympique Lyon 1:1 (1:0)

Góly: 24. Ito - 86. Dembele, ČK: 63. Lopy (Reims)

ES Troyes AC - SCO Angers 3:1 (1:0)

Góly: 12. Ripart, 61. Balde, 82. Odobert - 67. Diony, ČK: 21. Mendy (Angers) po 2. ŽK

OGC Nice - Olympique Marseille 0:3 (0:3)

Góly: 10. a 42. Sanchez, 37. Tavares

FC Lorient - Clermont Foot 63 2:1 (2:0)

Góly: 24. a 41. Moffi (prvý z 11 m) - 62. Saračevič, ČK: 48. Borges (Clermont) po 2. ŽK

Stade Brest - HSC Montpellier 0:7 (0:5)

Góly: 10. a 31. Wahi, 64. a 84. Germain, 6. Maouassa, 11. Khazri, 25. Cozza, ČK: 50. Lees-Melou (Brest)

FC Nantes - FC Toulouse 3:1 (0:1)

Góly: 50. Guessand, 55. Mostafa Mohamed, 61. Simon - 15. Abouchlal