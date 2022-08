Starší brat Paula Pogbu: Čoskoro odhalím šokujúcu pravdu!

Francúzsky záložník Juventusu v nedeľu prostredníctvom svojich právnikov vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že záležitosť bola nahlásená úradom. Tlačová agentúra AFB s odvolaním sa na zdroj informovala o začatí vyšetrovania celej situácie francúzskou políciou.

Ešte skôr zverejnil na internete Paulov brat Mathias videá v štyroch jazykoch, v ktorých sľubuje zverejnenie „veľkých odhalení“ týkajúcich sa známeho futbalistu. Doplnil, že bližšie podrobnosti uvádzať nebude, ale informácie budú obrovské. Vydieranie samotného futbalistu a jeho agenta neprekvapilo, súvisieť ma údajne s organizovanou zločineckou skupinou, ktorá žiada vysoké výkupné.

Starší z bratskej dvojice Mathias, hráč holandského klubu Sparta Rotterdam, tvrdí, že odhalenie sa bude týkať aj agenta jeho brata Rafaela Pimenta. „Celý svet, ako aj fanúšikovia, a ešte viac francúzsky tím, Juventus, spoluhráči a sponzori môjho brata si zaslúžia vedieť určité veci.“

Bizarre video from Mathias Pogba (Paul's Pogba’s brother) where he claims he will reveal some things about his brother Paul, his agent/lawyer Rafaela Pimenta & Kylian Mbappe



