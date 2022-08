Dúbravka je krôčik od prestupu k anglickému gigantovi: Súhlasil s podmienkami!

Informovali o tom novinár Fabrizio Romano na sociálnej sieti Twitter aj portál footballinsider247.com. Na ťahu je Newcastle United, ktorý žiada trvalý prestup, "červení diabli" podľa zdrojov ponúkajú hosťovanie s opciou na transfer za 5 miliónov libier.

Martin Dubravka has agreed personal terms with Manchester United. He’s hoping for Newcastle to agree and let him go as it’s a massive opportunity. 🚨🔴 #MUFC



Utd are offering loan with £5m buy option, Newcastle still asking for permanent but Dubravka hopes they will let him go. pic.twitter.com/G0AW2SZ6yp