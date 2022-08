Ohavné! Futbalista kladivom ubil k smrti bývalú priateľku († 56)

Talianskom otriasa chladnokrvná vražda. Alessandru Matteuzziovú († 56) pripravil ohavným spôsobom o život futbalista Giovanni Padovani (27), jej ex-priateľ!

Niekoľko týždňov pred tragédiou Mattteuzziová svojho bývalého priateľa nahlásila polícii. Dôvodom malo byť, že ju permanentne sledoval.

Padovani pôsobil v talianskej Serii D, teda štvrtej najvyššej súťaži. Pred jedným z pohárových stretnutí svoj klub opustil, pričom ako dôvod uviedol osobné problémy. Neskôr sa síce chcel k svojmu zamestnávateľovi zo Sancataldese opäť pripojiť, klub ho však odmietol.

Podľa informácií polície malo ísť o vopred plánovanú vraždu. Giovanni svoju bývalú partnerku prepadol pred vchodom do paneláku v dobe, kedy telefonovala so svojou sestrou. „Nie, Giovanni, nie, prosím, pomôž mi,“ rozprávala Stefania so slzami v očiach talianskej televízii.

Nuovo femminicidio nella notte tra martedì e mercoledì a Bologna, in via dell'Arcoveggio. La vittima, Alessandra Matteuzzi, aveva 56 anni ed è stata uccisa sotto casa dall'ex compagno, il calciatore ed ex modello Giovanni Padovani, che lei aveva denunciato in luglio per stalking. pic.twitter.com/oQGEVSpERe — Marco (@P_M_1960) August 24, 2022

Z detailov celého činu priam mrazí. „Okamžite som zavolala políciu, ktorá hneď prišla, ale bolo neskoro. Medzitým ju ubil kladivom,“ pokračovala sestra zavraždenej Matteuzziovej, ktorá pracovala ako obchodná zástupkyňa v módnom odvetví.

Futbalový obranca mal okrem kladiva použiť aj baseballovú pálku. Na základe výpovedí susedov možno predpokladať, že sklony k agresivite mal už skôr, keďže v hneve mal viackrát rozbiť kuchynský riad či svetlo.