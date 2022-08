Bundesliga má nového rekordmana: Hviezdy Bayernu priviedol do zúfalstva

Ani dvadsať streleckých pokusov smerujúcich na bránku nestačilo nemeckému futbalovému šampiónovi FC Bayern Mníchov na víťazstvo v sobotňajšom dueli 4. kola I. bundesligy 2022/2023 proti Borussii Mönchengladbach.

Bavori zaznamenali historicky najlepší štart do súťaže, keď v úvodných troch dueloch získali plný počet bodov pri skóre 15:1. Proti Mönchengladbachu sa však museli uskromniť s remízou 1:1.

Heroický výkon v stretnutí podal švajčiarsky brankár Yann Sommer. Ten zneškodnil rekordných 19 striel, ktoré smerovali medzi tri žrde. Ako referuje twitterové konto OptaFranz, v minulosti sa ešte žiadny gólman proti Bayernu neprezentoval toľkými zákrokmi.

Yann Sommer broke the Bundesliga record for most saves in a match with 19 😮🧤 @bundesliga_EN pic.twitter.com/aJiL9kTtoq — ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2022

„Hnevá ma to, pretože sme hrali veľmi dobre. Mužstvu nemôžem nič vytknúť, akurát to, že sme nepremenili šance. Do 40. min to pokojne mohlo byť 3:0 pre nás, no potom sme urobili chybu. Napriek tomu to bol zatiaľ náš najlepší zápas v sezóne,“ povedal podľa klubového webu tréner Bayernu Julian Nagelsmann.

Hostia viedli v mníchovskej Allianz Arene od 43. min, keď skóroval Francúz Marcus Thuram. Bayern zachránil aspoň bod v 83. min po strele Leroya Saného. „Na pozeranie to bol určite skvelý zápas, ale čím dlhšie je po ňom, tým viac som nespokojný. Ak potrebujeme toľko šancí na gól, musíme urobiť krok späť a pozrieť sa na seba,“ poznamenal Thomas Müller.

Športový riaditeľ Borussie Roland Virkus po stretnutí skonštatoval, že Sommer bol „svetový“. Kouč hostí Daniel Farke zasa zverencom zložil „obrovskú poklonu“.

Samotný Sommer sa snažil nepreceňovať svoj výkon. „Už pred zápasom sme vedeli, že Bayern je vo forme. Celkovo sme dobre bránili, ale proti takému tímu sa, samozrejme, nedá všetko udržať. Som rád, že sa mi podaril dobrý výkon a že sme si mohli odniesť bod,“ vyhlásil 33-ročný gólman, ktorý mal počas letnej prestávky namierené do francúzskeho OGC Nice, no napokon sa rozhodol zostať.